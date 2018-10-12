Луис Энрике – о победе над Уэльсом: «Это образцовая игра»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал образцовой победу над Уэльсом в товарищеском матче, который состоялся накануне.

«Игра с Уэльсом получилась напряженной. Но команда меня порадовала в этой ситуации.

Мы использовали один из первых же голевых моментов, а чуть позже развили успех. В этом плане я очень доволен. Это образцовая игра.

Считаю правильным, что каждому футболисту в нашей команде приходится много работать, чтобы завоевать место в составе. Это всегда идет на пользу», – заявил Энрике.

Товарищеский матч Уэльс – Испания завершился со счетом 1:4.