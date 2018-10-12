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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Луис Энрике – о победе над Уэльсом: «Это образцовая игра»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал образцовой победу над Уэльсом в товарищеском матче, который состоялся накануне.

    «Игра с Уэльсом получилась напряженной. Но команда меня порадовала в этой ситуации.

    Мы использовали один из первых же голевых моментов, а чуть позже развили успех. В этом плане я очень доволен. Это образцовая игра.

    Считаю правильным, что каждому футболисту в нашей команде приходится много работать, чтобы завоевать место в составе. Это всегда идет на пользу», – заявил Энрике.

    Товарищеский матч Уэльс – Испания завершился со счетом 1:4.

    Источник: AS

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    12.10.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 17:12

      Чувствуется рука Энрике.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 12 октября 2018, 14:07

      там где Энрике там победы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 12 октября 2018, 10:39

      Испания набирает ход.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 10:36

      Сборная Испании сейчас заметно разнится по игре с той, что выступала на ЧМ в лучшую сторону.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 12 октября 2018, 11:04

      У Луиса традиционно хороший выбор исполнителей!..
      Остаётся только грамотно подвести их к играм, мотивировать и вовремя снимать короны с голов некоторых!..:))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 октября 2018, 11:07

      Пока у них всё получается. Ребята вышли на первые роли, заменив ветеранов и играют без скидки на молодой возраст.

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