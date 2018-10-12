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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов – о соцсетях: «Даже не знаю, как туда заходить»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что завел профиль в инстаграме для того, чтобы избежать фэйков, но не пользуется им.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – В Фейсбуке фанаты недовольны...

    – Фейсбук – это что такое? Book – это по-английски книга. Не знаю, куда вы смотрите и кто чем недоволен, так что смотрите дальше. Кстати, я завел сейчас инстаграм не потому, что хочу, а потому что развелось много фэйковых профилей. Там все что угодно писали. Мне посоветовали умные люди открыть свой, теперь есть официальный.

    – Комментарии читаете?

    – Честно? Даже не знаю, как туда заходить.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 08:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 22:54

      Заходи через задный кырыльцо.А "бук" по-татарски(насколько я помню),совсем другое означает.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 12 октября 2018, 12:39

      Войти туда можно,а вот выйти вряд ли потом получится.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 октября 2018, 11:22

      Стас, готов обучить за 1 млн. рябчиков

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > iuda 12 октября 2018, 11:26

      Думаю очень трудно будет, нужно больше просить денег.

      0
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 11:17

      Да откуда осетинской деревенщине знать, что такое инстаграм. Он и на игру-то состав нормальный выставить не может.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2018, 11:04

      Ну и тупой главный тренер сборной РФ по футболу. СЭ, расскажите ему, что в
      России есть электричество, а то с гор спустился и ничего не знает.

      2
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