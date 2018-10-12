Черчесов – о соцсетях: «Даже не знаю, как туда заходить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что завел профиль в инстаграме для того, чтобы избежать фэйков, но не пользуется им.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– В Фейсбуке фанаты недовольны...

– Фейсбук – это что такое? Book – это по-английски книга. Не знаю, куда вы смотрите и кто чем недоволен, так что смотрите дальше. Кстати, я завел сейчас инстаграм не потому, что хочу, а потому что развелось много фэйковых профилей. Там все что угодно писали. Мне посоветовали умные люди открыть свой, теперь есть официальный.

– Комментарии читаете?

– Честно? Даже не знаю, как туда заходить.

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