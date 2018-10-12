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    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Любой соперник имеет проблемы со Швецией. Мы знали, что будет вязкая игра»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что заранее рассчитывал на вязкую игру в матче третьего тура Лиги наций против Швеции.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    – Самая сильная сторона шведов – организация. Они организованно играют. Любой соперник имеет с ними проблемы. Мы знали, что будет вязкая игра, что они будут четко играть в обороне и контратаковать. Чтобы игра раскрылась всегда нужен его величество гол. Нам, к сожалению, это не удалось. Хорошо, что команда выдержала всю встречу в хорошем темпе и терпела, потому что нам ни в коем случае нельзя было раскрываться.

    – В какие отрезки матча было наиболее волнительно за результат?

    – Во время игры делаем какие-то для себя выводы. Думаем, что надо менять, кого выпускать на замену. Волнительных моментов во время игры не ощущаем, так как полностью в действии.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.10.2018 07:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 12 октября 2018, 09:19

      Очень бодро отыграли, как не крути шведы как и мы дошли до 1/4 а для них то был даже не домашний ЧМ.
      Понравилась что не боялись и неплохо держали темп, который Шведы постоянно сбивали. Из минусов, отсутствие пика формы у ряда игроков, тот же Джикия , дергался больше обычного, обрезался и на пару с Нойштедтером, да и Гельерме не могли пройти начальный малочисленный прессинг Шведов. Дзюбе было очень сложно, у него не было никакого преимущество по физике перед такими же крепко сбитыми защитниками.
      Но общая картина игры очень понравилась, настрой после ЧМ у команды сохранен и видно за счет чего сборная собирается достигать результат.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2018, 08:10

      Игра была у обеих команд оборонительная и в тоже время, контратакующая. Все
      игроки команд России и Швеции хорошо отбегали с мячом по полю все 90 минут,
      а результат нулевой. Сказки о величии тренера С.Черчесова закончились.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > vladimir-7 12 октября 2018, 08:57

      Вы подождите делать выводы, сделаете в воскресенье когда к нам приедут сверхмотивированные турки.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 12 октября 2018, 09:03

      Тренер крепкий ,но с кем ему играть ,игроков то нет.На ЧМ успех сомнительный,Испанию прошли за счёт антифутбола,да арабов обыграли,про Уругвай не говорю.В тупик наш футбол зашёл.

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