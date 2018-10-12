Черчесов: «Любой соперник имеет проблемы со Швецией. Мы знали, что будет вязкая игра»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что заранее рассчитывал на вязкую игру в матче третьего тура Лиги наций против Швеции.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

– Самая сильная сторона шведов – организация. Они организованно играют. Любой соперник имеет с ними проблемы. Мы знали, что будет вязкая игра, что они будут четко играть в обороне и контратаковать. Чтобы игра раскрылась всегда нужен его величество гол. Нам, к сожалению, это не удалось. Хорошо, что команда выдержала всю встречу в хорошем темпе и терпела, потому что нам ни в коем случае нельзя было раскрываться.

– В какие отрезки матча было наиболее волнительно за результат?

– Во время игры делаем какие-то для себя выводы. Думаем, что надо менять, кого выпускать на замену. Волнительных моментов во время игры не ощущаем, так как полностью в действии.

Что вы не заметили из игры сборной России