Черчесов: «Любой соперник имеет проблемы со Швецией. Мы знали, что будет вязкая игра»

Очень бодро отыграли, как не крути шведы как и мы дошли до 1/4 а для них то был даже не домашний ЧМ.
Понравилась что не боялись и неплохо держали темп, который Шведы постоянно сбивали. Из минусов, отсутствие пика формы у ряда игроков, тот же Джикия , дергался больше обычного, обрезался и на пару с Нойштедтером, да и Гельерме не могли пройти начальный малочисленный прессинг Шведов. Дзюбе было очень сложно, у него не было никакого преимущество по физике перед такими же крепко сбитыми защитниками.
Но общая картина игры очень понравилась, настрой после ЧМ у команды сохранен и видно за счет чего сборная собирается достигать результат.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что заранее рассчитывал на вязкую игру в матче третьего тура Лиги наций против Швеции.
Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.
– Самая сильная сторона шведов – организация. Они организованно играют. Любой соперник имеет с ними проблемы. Мы знали, что будет вязкая игра, что они будут четко играть в обороне и контратаковать. Чтобы игра раскрылась всегда нужен его величество гол. Нам, к сожалению, это не удалось. Хорошо, что команда выдержала всю встречу в хорошем темпе и терпела, потому что нам ни в коем случае нельзя было раскрываться.
– В какие отрезки матча было наиболее волнительно за результат?
– Во время игры делаем какие-то для себя выводы. Думаем, что надо менять, кого выпускать на замену. Волнительных моментов во время игры не ощущаем, так как полностью в действии.
Что вы не заметили из игры сборной России