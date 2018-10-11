Лига наций. Португалия победила Польшу, команды забили пять голов

Состоялся матч третьего тура Лиги А Лиги наций между сборными Польши и Португалии. Команды на двоих забили пять мячей, победа досталась действующим чемпионам Европы.

У хозяев один из голов забил лучший бомбардир Серии А на текущий момент Кшиштоф Пентек. Португальцы с отрывом лидируют в группе.

Лига наций. Лига А. Группа 3. 3-й тур

Польша – Португалия – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Пентек, 18; 1:1 – А. Силва, 31; 1:2 – Глик, 43 (в свои ворота); 1:3 – Б. Силва, 52; 2:3 – Блащиковски, 77.

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