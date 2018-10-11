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    Лига наций. Португалия победила Польшу, команды забили пять голов

    Состоялся матч третьего тура Лиги А Лиги наций между сборными Польши и Португалии. Команды на двоих забили пять мячей, победа досталась действующим чемпионам Европы.

    У хозяев один из голов забил лучший бомбардир Серии А на текущий момент Кшиштоф Пентек. Португальцы с отрывом лидируют в группе.

    Лига наций. Лига А. Группа 3. 3-й тур

    Польша – Португалия – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Пентек, 18; 1:1 – А. Силва, 31; 1:2 – Глик, 43 (в свои ворота); 1:3 – Б. Силва, 52; 2:3 – Блащиковски, 77.

    Календарь Лиги А

    Турнирные таблицы Лиги А

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2018 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 12 октября 2018, 01:03

      Хороший матч,люблю когда много голов

      1
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      Рейтинг: +95

      саня ле 12 октября 2018, 00:54

      порты +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 октября 2018, 00:46

      Результативная игра.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ben_alex 12 октября 2018, 00:39

      ПШЕ!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 00:35

      Ещё польска не згинела, но дала уже душок.

      -1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 октября 2018, 00:14

      Удивили.

      1
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 23:51

      Портосов с победой над пшеками!

      1
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