«Все мы люди, все мы ошибаемся». Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов опубликовал пост в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они получили два месяца ареста в качестве подозреваемых по статье УК РФ «Хулиганство».

«Все мы люди, все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию.

Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», – написал Смолов.

Все трое выступали вместе за сборную России.

text text text Публикация от text (@smolovfedor_10) 11 Окт 2018 в 12:53 PDT

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец