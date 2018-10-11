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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Все мы люди, все мы ошибаемся». Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов опубликовал пост в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они получили два месяца ареста в качестве подозреваемых по статье УК РФ «Хулиганство».

    «Все мы люди, все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию.

    Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», – написал Смолов.

    Все трое выступали вместе за сборную России.

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    Публикация от text (@smolovfedor_10)

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: Инстаграм

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    11.10.2018 23:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 12 октября 2018, 15:43

      Супер!!!

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      Рейтинг: +616

      smersh45 12 октября 2018, 13:40

      молодец Фёдор

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2018, 12:20

      да ты говнюк сам то много ошибок исправил за свои деяния ? а то все такие же мрази заладили ВСЕ МЫ ЛЮДИ ВСЕ МЫ ЛЮДИ ДАВАЙТЕ ДОБРЕЕ БЫТЬ. вы сами то добрые ? вы паразиты общества

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 12:14

      Сам то Федя не попади к своим братьям по разуму.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 октября 2018, 11:06

      Федя между ..аных попал
      и молчать "не с руки", и осудить "не по-пацански", и поддержать- "не айс"..
      даже Путин свой рейтинг пустил под откос одной "поддержкой" с предложениями, а Смолов- даже не Путин... сам не смог намедни башню включить, когда очко сыграло...это ещё никого не ухайдокал, а просто машину со столбом состыковывал... а если бы кто на пути попался, то что бы было??? тоже уголовка...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 октября 2018, 10:36

      Все мы люди, все мы ошибаемся, и все мы должны платить за ошибки. До конца, Федя, договаривай.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 12 октября 2018, 09:44

      Ну ,наконец то....обнаружился.....а то думали,куда
      это Феодосии Татушный пропал.
      Третьим будешь?

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 12 октября 2018, 09:43

      На.уй иди говно кривоногое... из за тя серию пендалей профукали

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      Рейтинг: +8093

      nik55 12 октября 2018, 08:56

      Все мы люди, все мы ошибаемся----но не так часто за сутки

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      Рейтинг: +862

      Jack24 12 октября 2018, 08:51

      такой же черт

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