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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отец Маркизио: «Клаудио очень доволен в «Зените». Надеюсь, он сможет выиграть свой восьмой чемпионский титул подряд»

    Отец и агент полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Стефано Маркизио рассказал, что его сын мог оказаться в «Милане» в прошлом году. По его словам, миланцы предлагали футболисту вдвое большую зарплату, чем в «Ювентусе».

    32-летний футболист перешел в петербургский клуб в сентябре этого года.

    «Три года назад Клаудио мог пойти куда-то еще и заработать гораздо больше. В 2017 году он сказал «нет» «Милану», который предложил удвоить его зарплату. Он хотел закончить карьеру в «Ювентусе», который он любит.

    В футболе все меняется, и я понимаю желание «Ювентуса» обновить команду. Клаудио испытывает небольшую ностальгию, но было бы странно, если бы ее не было. Если бы он все еще играл в Турине, то, вероятно, был бы самым счастливым человеком на земле.

    Мы перевернули страницу, и Клаудио очень доволен своей новой жизнью. «Зенит» – амбициозная команда. У клуба очень современный стадион, и он лидирует в РПЛ. Мы скрестим пальцы. Возможно, в России он сможет выиграть свой восьмой чемпионский титул подряд.

    В целом я счастлив, потому что я вижу, что Клаудио доволен своим новым приключением. Фанаты «Зенита» встретили его блестяще. На днях мы отправились в петербургский зоопарк с внуками, и несколько парней узнали Клаудио и попросили автографы», – сказал Стефано Маркизио.

    Источник: Football Italia

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    11.10.2018 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 октября 2018, 18:30

      У Ювентуса 7 подряд скудетто с 2012, и восьмой титул не за горами. Мировой рекорд (для больших стран).

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 октября 2018, 18:21

      Большой мастер,с ним Зенит может на ЛЕ замахнуться.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 17:31

      Нормальный мужик, и гол успел забить. Надеюсь не последний.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 октября 2018, 16:25

      Короче готовят его вместо Семака на следующий год, под ЛЧ нужен состав.К Семаку только из Уфы пойдут.

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 11 октября 2018, 15:09

      Почему подряд то?

      0
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