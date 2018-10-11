Отец Маркизио: «Клаудио очень доволен в «Зените». Надеюсь, он сможет выиграть свой восьмой чемпионский титул подряд»

Отец и агент полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио Стефано Маркизио рассказал, что его сын мог оказаться в «Милане» в прошлом году. По его словам, миланцы предлагали футболисту вдвое большую зарплату, чем в «Ювентусе».

32-летний футболист перешел в петербургский клуб в сентябре этого года.

«Три года назад Клаудио мог пойти куда-то еще и заработать гораздо больше. В 2017 году он сказал «нет» «Милану», который предложил удвоить его зарплату. Он хотел закончить карьеру в «Ювентусе», который он любит.

В футболе все меняется, и я понимаю желание «Ювентуса» обновить команду. Клаудио испытывает небольшую ностальгию, но было бы странно, если бы ее не было. Если бы он все еще играл в Турине, то, вероятно, был бы самым счастливым человеком на земле.

Мы перевернули страницу, и Клаудио очень доволен своей новой жизнью. «Зенит» – амбициозная команда. У клуба очень современный стадион, и он лидирует в РПЛ. Мы скрестим пальцы. Возможно, в России он сможет выиграть свой восьмой чемпионский титул подряд.

В целом я счастлив, потому что я вижу, что Клаудио доволен своим новым приключением. Фанаты «Зенита» встретили его блестяще. На днях мы отправились в петербургский зоопарк с внуками, и несколько парней узнали Клаудио и попросили автографы», – сказал Стефано Маркизио.