Мамаев подаст заявление на водителя Соловчука. В драке футболист получил серьезную травму лица

Первый раз в этой истории вижу описанное все так как и происходило...очень часто упоминание неприятного слова "мразота" в адрес Мамаева -сами вы мразоты , вы себя повели бы себя абсолютно так же, если соответствуете в реале своему топовому "бойцовскому "уровню в инете , если нет-то собрали бы ноги в руки и мчались не оглядываясь ..есть еще третий вариант -после такого удара можно упасть и кричать,что вы в домике,ну или притвориться мертвым ) Встречный иск обязательно должен быть подан !и обязательно должен быть принят следствием ! а то получается ,что махать руками немножечко можно ,а когда много,больно и ногами -это уже дело
Был такой жизненный случай-один человек много говорил неприятных вещей,пытался наехать на стоящего перед авто человека-все это переросло в потасовку ,наверное так как ему просто больше досталось ,прибывшие тогда еще менты решили ,что он пострадавший и развели его на подачу заявления ,вот это мразотно ...от меня попытка встречного заявления была после того как узнал,что на меня уже есть заявление (и была она не для того,что извернуться как тут "школяры" называют сей факт ,вырастете поймете для чего ,вы же ищете справедливость по жизни )-его не приняли ,хотя были результаты освидетельствования ...месяц хождений к участковому для выяснения обстоятельств ничего не дал-прямым текстом сказали -пострадавшему "положено" 200 к рублей ,на вопрос а сколько с 200 положено тебе ...тишина конечно же , попытки контактировать с "пострадавшим " всячески пресекались , не силен в дознавании ,но насколько я понял именно с очной ставки и начинается обычно сие действо ..а потом счастливый случай в виде знакомого с прокуратуры -он нашел способ встретиться с " пострадавшим " и разъяснить ему молодому,что на самом деле происходит ...человек забрал заявление ,мы с ним некоторое время даже общались -именно так я узнал,что сам он заявление подавать не собирался -уговорили МРАЗИ неплохой суммой и он ж мне дал ответ сколько с 200 досталось бы ему и откуда такая заинтересованность в однобоком "расследовании"....не было бы счастливого случая-был бы минимум условный срок ,а это на многое в жизни влияет ...смотрю ли я теперь на такие вещи по другому ? да смотрю-вряд ли я полезу заступаться теперь за незнакомую девушку и не уверен,что не пройду мимо в случае ,когда пятеро метелят одного .....наша система порождает невмешательство ,которого раньше не было ,вдалбливают в головы людей ,что присказка "про хату с края" это именно для нас ,разобщенный ,несплоченый ничем народ ,кроме псевдопатриотизма -слабый народ,которым очень легко управлять на самом деле
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил серьезную травму лица в драке в центре Москвы утром 8 октября. Футболист готов подать встречное заявление на шофера телеведущей «Первого канала».
«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано заявление и на Соловчука», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее во время допроса в ГСУ ГУ МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ. При этом он заявил, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанес удар. По версии футболиста, после незначительного инцидента шофер вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанес Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.
«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву