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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев подаст заявление на водителя Соловчука. В драке футболист получил серьезную травму лица

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил серьезную травму лица в драке в центре Москвы утром 8 октября. Футболист готов подать встречное заявление на шофера телеведущей «Первого канала».

    «Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано заявление и на Соловчука», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее во время допроса в ГСУ ГУ МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ. При этом он заявил, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанес удар. По версии футболиста, после незначительного инцидента шофер вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанес Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.

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    Источник: Росбалт

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    11.10.2018 11:06
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 ноября 2018, 00:31

      Первый раз в этой истории вижу описанное все так как и происходило...очень часто упоминание неприятного слова "мразота" в адрес Мамаева -сами вы мразоты , вы себя повели бы себя абсолютно так же, если соответствуете в реале своему топовому "бойцовскому "уровню в инете , если нет-то собрали бы ноги в руки и мчались не оглядываясь ..есть еще третий вариант -после такого удара можно упасть и кричать,что вы в домике,ну или притвориться мертвым ) Встречный иск обязательно должен быть подан !и обязательно должен быть принят следствием ! а то получается ,что махать руками немножечко можно ,а когда много,больно и ногами -это уже дело
      Был такой жизненный случай-один человек много говорил неприятных вещей,пытался наехать на стоящего перед авто человека-все это переросло в потасовку ,наверное так как ему просто больше досталось ,прибывшие тогда еще менты решили ,что он пострадавший и развели его на подачу заявления ,вот это мразотно ...от меня попытка встречного заявления была после того как узнал,что на меня уже есть заявление (и была она не для того,что извернуться как тут "школяры" называют сей факт ,вырастете поймете для чего ,вы же ищете справедливость по жизни )-его не приняли ,хотя были результаты освидетельствования ...месяц хождений к участковому для выяснения обстоятельств ничего не дал-прямым текстом сказали -пострадавшему "положено" 200 к рублей ,на вопрос а сколько с 200 положено тебе ...тишина конечно же , попытки контактировать с "пострадавшим " всячески пресекались , не силен в дознавании ,но насколько я понял именно с очной ставки и начинается обычно сие действо ..а потом счастливый случай в виде знакомого с прокуратуры -он нашел способ встретиться с " пострадавшим " и разъяснить ему молодому,что на самом деле происходит ...человек забрал заявление ,мы с ним некоторое время даже общались -именно так я узнал,что сам он заявление подавать не собирался -уговорили МРАЗИ неплохой суммой и он ж мне дал ответ сколько с 200 досталось бы ему и откуда такая заинтересованность в однобоком "расследовании"....не было бы счастливого случая-был бы минимум условный срок ,а это на многое в жизни влияет ...смотрю ли я теперь на такие вещи по другому ? да смотрю-вряд ли я полезу заступаться теперь за незнакомую девушку и не уверен,что не пройду мимо в случае ,когда пятеро метелят одного .....наша система порождает невмешательство ,которого раньше не было ,вдалбливают в головы людей ,что присказка "про хату с края" это именно для нас ,разобщенный ,несплоченый ничем народ ,кроме псевдопатриотизма -слабый народ,которым очень легко управлять на самом деле

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 11 октября 2018, 20:29

      Ну и мразота этот мамай .Этож стул от Пака ему в рожу отлетел.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 18:51

      Ну вот теперь будут искать кучу отмазок.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 октября 2018, 17:44

      Что бы "замять дело" и перевести к "примирению сторон", нужно подать встречный иск. Это знает любой адвокат. Вот он и отрабатывает гонорар. Ничего удивительного в этом нет. Вопрос в другом - это поможет?

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 11 октября 2018, 17:43

      в 5 рыл на одного и НАПАВШИЕ еще и заяву пишут... Какие же мрази...

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      Рейтинг: +161

      daunis 11 октября 2018, 16:12

      Ну началось....**** отмажутся и еще бульбаша на кичу отправят, суки.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 15:35

      Избили мужика толпой, лицо все в кровоподтеках, нос сломан, ЧМТ - фигня, даже не легкие телесные.
      Мамаев пожаловался на ушиб или "более тяжелую травму" через 2 дня после драки - это очень серьезно, ребят провоцировали, срочно закрыть водителя!

      Да пока дома отсиживался, попросил ему в морду двинуть на всякий случай. Или сам башкой о стену бился.

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      Рейтинг: +281

      trudovik > Ljungberg9 11 октября 2018, 15:55

      во-во, "настоящие мужики", великие спортсмены!

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      Рейтинг: +695

      fan-man 11 октября 2018, 14:18

      Ну хоть в лицо получил. Уже радует. Это называется мгновенная карма

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 11 октября 2018, 14:15

      А чего на них балоны катить, сами страну подвели к беспределу а теперь как же так они подрались, ну и что теперь, почему то ни кто не заикнулся когда всю страну нагнули с пенсиями, а тут рядовая драка каких по стране тысячами каждодневно происходит.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Muhametshin 11 октября 2018, 15:25

      В том и дело, что все устали от произвола. Все помнят и про шишку из Лукойла, вылетевшего на встречку, а виновными признали погибших женщин. Все помнят "пьяного" ребенка, сбитого во дворе дома. Все помнят про Васильеву и прочих шишек.
      Зае... достало. Не страна, а посмешище.

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      Рейтинг: +281

      trudovik > Muhametshin 11 октября 2018, 15:57

      и про песнии тоже помним, и не молчали. Только толку от этого мало. А если этих двух чудаков посадят, хоть небольшая, но отдушина.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2018, 13:56

      Получил по фейсу 8 октября, а заболело 10 ближе к ночи?) Вы серьёзно?) По-моему если ты огрёб то болеть начинает сразу, а не спустя 2,5 дня. Я ничего не путаю?) Вот чертяка позорный, уже не знает как извернуться. Подделка фактов и лже-свидетельствование тоже по-моему карается законом, впаять ему по полной строгости за такую е..алу!

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > ivanthebest 11 октября 2018, 14:43

      Меня один раз один знакомый ударил, когда я очень был сильно пьян. Я ничего не почувствовал. Зато на следующий день когда дотрагивался до места фингала - было больно. То есть, я хочу сказать, что они возможно были очень сильно пьяны.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ivanthebest 11 октября 2018, 15:14

      Чего удивительного?

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ivanthebest 11 октября 2018, 15:29

      Так защитница Кокорина трепалась, что стыдно не подраться с 5 мужиками-то! Мог бы за себя постоять, теперь сам виноват.
      Оказалось, что смог хотя бы раз ударить. И то на видео не было заметно, что Мамая водитель задел. Может, свой же в ухо дал, когда толпой избивали ногами и руками пострадавшего.

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