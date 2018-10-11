Мамаев подаст заявление на водителя Соловчука. В драке футболист получил серьезную травму лица

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил серьезную травму лица в драке в центре Москвы утром 8 октября. Футболист готов подать встречное заявление на шофера телеведущей «Первого канала».

«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайней мере лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть. Утром он намерен попросить провести медицинское освидетельствование и зафиксировать полученную травму. Не исключено, что будет подано заявление и на Соловчука», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее во время допроса в ГСУ ГУ МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ. При этом он заявил, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и сам первый нанес удар. По версии футболиста, после незначительного инцидента шофер вышел из автомобиля и неоднократно выкрикнул в адрес молодых людей оскорбления. Потом он нанес Мамаеву удар в лицо, что в дальнейшем привело к драке.

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