В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено еще одно уголовное дело

А вот это наезд. Не могли они заранее планировать бить водителя или этого косоглазого из Министерства, что подвернулись под пьяную руку. Впрочем, даже хорошо. Если это дело рассыпется, то и по другим эпизодам к следокам у суда доверия не будет.
В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева полиция Москвы возбудила еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о хулиганстве по предварительному сговору.
«В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России.
В данной статье говорится о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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