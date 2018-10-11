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    Какой вы футболист?

    В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено еще одно уголовное дело

    В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева полиция Москвы возбудила еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о хулиганстве по предварительному сговору.

    «В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России.

    В данной статье говорится о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

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    Источник: ГУ МВД России

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    11.10.2018 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:31

      А вот это наезд. Не могли они заранее планировать бить водителя или этого косоглазого из Министерства, что подвернулись под пьяную руку. Впрочем, даже хорошо. Если это дело рассыпется, то и по другим эпизодам к следокам у суда доверия не будет.

      0
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      Рейтинг: +2760

      за 11 октября 2018, 11:14

      Слишком много внимания к зажравшимся мажорам от футбола...

      2
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      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > за 11 октября 2018, 11:40

      народ отвлечь на шоу

      5
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 октября 2018, 10:56

      Запасаемся поп корном )

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