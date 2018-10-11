Время заседания по делу Кокорина и Мамаева пока неизвестно

Время слушаний по уголовному делу футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева, на котором будет решен вопрос о мере пресечения, еще не определено.

Такая задержка связана с тем, что все необходимые для проведения заседания документы пока не доставлены в Тверской районный суд города Москвы.

Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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