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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Время заседания по делу Кокорина и Мамаева пока неизвестно

    Время слушаний по уголовному делу футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева, на котором будет решен вопрос о мере пресечения, еще не определено.

    Такая задержка связана с тем, что все необходимые для проведения заседания документы пока не доставлены в Тверской районный суд города Москвы.

    Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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    Источник: Спорт-Экспресс

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    11.10.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 октября 2018, 12:02

      максимум домашний арест . в России больше не дают

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 10:42

      Осталось здесь распорядок дня СИЗО печатать и меню...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 10:37

      Если Костя Дзю уже полностью выздоровел,то их можно и выпустить. Пусть они его тоже обзовут косоглазым китайцем.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 октября 2018, 10:24

      Да ровно в полночь,***,...карета превратится в тыкву..
      И в сумерках ,как жар горя,заместо златоносов..
      два золотаря..

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 11 октября 2018, 10:13

      Пусть сидят года два, три, а лучше пусть рфс добивается если их не сожать пусть дисклафицируют на пожизненный срок этим чудикам не место в футболе

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