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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы

    Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция – до 7 лет лишения свободы.

    Данная статья, в отличие от побоев, которые инкриминировались футболистам ранее, является арестной. Кокорин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

    Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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    Источник: Коммерсант

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    11.10.2018 09:07
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 18:15

      Сейчас трудно делать какие либо выводы.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:38

      Ну да, Кока и Мамай долго сидели в засаде и ждали, пока появится косоглазый из министерства. Ну и потом началось... Не смешили бы, следоки позорные, отрабатывающие бабки заказчика!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 октября 2018, 10:43

      Посмотрим Санта-Барбару российского разлива.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 октября 2018, 10:41

      Ну и написали : "ПОДОЗРЕВАЮТ".То есть они заранее созвонились ПИТЕР - МОСКВА или после матча :Ану ка дадим просраться чинушам. "Да я знаю где сидят"! - сказал Мамаев. Не смешите подковы.Раздули тут. Такие потасовки происходят каждый день в каждом городе. Всех сажайте.А то как ,что не достаточно улик и сами договаривайтесь.А тут конечно чинуши и есть с кого содрать.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 10:35

      Отягощение в виде "состояние алкогольного или наркотического опьянения" уже успешно убрано,действиями адвокатов и неспешными действиями Московской полиции,из под крыла которой и вылетел тщедушный добрый птенчик Кокорин(кстати,а почему до сих пор не начаты процессуальные действия в отношении других участников событий,особенно одного из главных лиц-Кирилла? Он там явно играл роль "случайного пацана" -"Дядя,дай закурить!"). Так что крыша едет,крыша в пути.И всё теперь зависит от добросовестности следователя и судьи.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 октября 2018, 10:16

      скорей всего так и будет условка

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 октября 2018, 10:03

      Отпустят под подпиской о невыезде потом дадут условный срок на 2-3 года

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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 11 октября 2018, 09:57

      Вангую штраф максимум !! этож Россия

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 11 октября 2018, 09:43

      Покушение на Шпака тщательно готовилось. Директор в планы разработчиков не входил, на месте происшествия оказался случайно. Ведущей 1-го канала на месте так же не оказалось, но её водитель (он же агент работающий под прикрытием) осуществлял оперативные мероприятия. Группой подвыпившей молодежи был изобличен и спровоцирован на драку. Поскольку травмы были получены во время исполнения служебного задания, то ему полагается больничный лист. Ну, как-то так.........(с).

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > ilichkadr 11 октября 2018, 09:54

      Да, более того Пака на эту должность специально выкинули ради этого дело! И он, Пак каждый вечер на протяжении 7 лет , перед сном тренироваться у зеркала ванной говорить одну и ту же фразу "Господа не могли бы вы потише" .
      Теперь все встало на свои места! Это разборка элит, Сечин хочет отжать Газпром у Миллира... А ребята всего Лиж жертвы
      .

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Dellleone 11 октября 2018, 10:06

      Ясный перец, что за Кокошей была слежка. СМИ отжигает конкретно! По одной из версий Пак и Гайсин оказывается коллеги-дружбаны, оба были госпитализированы, поскольку досталось стулом обоим. По другой, Гайсин вообще не пострадал и в тот же день проводил совещание. Похоже, что стул был резиновый......

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      Рейтинг: +1052

      mig28 11 октября 2018, 09:41

      Странно, что только двоих задержали..младшего кокошу тоже надо было сажать.
      А по делу, нужно довести до конца, посадить, если потребуется...ибо нех*й!! Вообще ахренели, сначала смолов, теперь эти два ушлёпка..

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