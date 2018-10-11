Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция – до 7 лет лишения свободы.

Данная статья, в отличие от побоев, которые инкриминировались футболистам ранее, является арестной. Кокорин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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