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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева профессии, возможности играть в футбол»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что не стоит лишать возможности играть в футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Я посмотрел видео и был поражен двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека? Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам, к Кокорину и Мамаеву. Не знаю, из-за чего это произошло.

    Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в тоже время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол, я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны.

    Про Мамаева часто говорят, что у него сложный характер. Он и из ЦСКА уходил непросто. А вот Кокорин, видимо, попал под влияние Мамаева. И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина. Бегал, прыгал, скакал, бил, но он же должен был одернуть старшего брата. Скажи ему: «Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!»

    Они же не подумали, что подводят Петербург. Это же полнейший эгоизм. Их надо наказать! Общество уже их осудило, дело за судом. В любом случае, Кокорину и Мамаеву нужно будет сильно постараться, чтобы смыть с себя этот позор», – сказал Орлов.

    Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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    Источник: Спорт-Экспресс

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    11.10.2018 08:53
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 октября 2018, 19:35

      Генадия Орлова уважаю за понимание футбола и объективность,но он как и все мы повёлся на смонтированный ролик,где водитель нанесший , не с того ничего Мамаеву серьёзную травму,выставлен невинной жертвой.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 11 октября 2018, 18:19

      "И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина" Вот это вообще отдельная большая тема. Хороший добрый честный мальчик идет в футбольную школу, начинает играть, его замечают, юношеская, молодежная сборная, первый профессиональный контракт= большие деньги... А потом у мальчика появляются, "младшие братья", "друзья", "подруги", "знакомые". Тусовка короче. И одна драка, вторая, суд и полная жопа в жизни. Ну все книжки читают, кино смотрят, жизнь живут, все знаете что хорошего от тех кто кормится обихаживая людей см большими деньгами как правило мало. Так вот на мой взгляд эту всю свиту надо сажать в первую очередь на пожизненно, раз уж такие "друзья, братишки, приятели" не остановили и не отговорили.

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      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 13:25

      А почему бы и нет? Работать пойдут.. на стройке например, или вот хорошее место кондуктором в трамвае ..

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      Рейтинг: +2453

      docndoc 11 октября 2018, 13:04

      Стрельцова по навету, как оказалось, без доказательств не спрося фамилии усадили. А тут в сопровождении видеокамер все "подвиги" налицо.. И такая тварь, как орлов пытается выгородить. Если бы ему самому репу начистили, как бы он запел?

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      Рейтинг: +2269

      dyema > docndoc 11 октября 2018, 14:45

      А ты в таком случае кто, если пожилого и заслуженного человека тварью называешь?

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      Рейтинг: +2453

      docndoc > dyema 11 октября 2018, 17:36

      Я тоже достаточно пожилой и считаю себя не менее заслуженным, только рекламировать сие не собираюсь. За годы "знакомства" с этим индивидом его деятельность уже переполнила моё терпение. Последнее заступничество - это уже слишком... Теперь, спустя некоторое время, сам вижу, что получилось несколько резковато, писал на эмоциях. Сути моего отношения это не меняет.

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      Gek Dement > docndoc 11 октября 2018, 18:25

      А кого он выгораживает? Ты читаешь внимательно или через два слова на третье? Он тебе что писал что надо простить и отпустить? Он и написал что надо с ними по закону. В законе если что не сказано, что работы лишать надо за такие проступки. Они же его не во время футбольного матча били и не на территории базы или стадиона. Разделяй работу (футбол) и быт. А санкции от клубов обязательно последуют и без того, опять же согласно тому что у этих двоих прописано в конкрактах.

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      Gek Dement > docndoc 11 октября 2018, 18:31

      Я даже добавлю у нас должен в стране действовать или закон или суд Линча. Если человек косячит должно быть 1 наказание за косяк(в соответствии с законом). А то что у нас народ готов публичных и богатеньких футболистов за любую провинность одновременно и посадить и раскулачить и еще пару тройку органов у них удалить, это не признак культурного государства и культурных людей, это желчность и зависть к богатым людям(А потому что нефиг быть богатым). Поэтому наказать по закону я говорю да. Все санкции по контракту да. Но не дисквалификация ни в коем случае. Они такую "любовь" фанатов себе нажили, что им и без дисквы жизнь медом не будет казаться, народ злой, забукает и закидает всякой дрянью, лучшее наказание.

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      Рейтинг: +2453

      docndoc > Gek Dement 12 октября 2018, 05:18

      В данном случае поступить по закону фактически означает отлучить от футбола. Стрельцов после отсидки на свой былой уровень так и не вышел. А эти парни уж точно не стрельцовы.. А их деньги мне пофиг.. И так всем понятно, что в нашем чемпионате все игроки переоценены в разы. Отсюда и проблемы.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 11 октября 2018, 12:51

      тебе то точно пора на пенсию

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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 11 октября 2018, 12:12

      http://www.yapfiles.ru/show/2026696/d6681bf9ea0afe90e8dcf020430adc87.mp3.html

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:57

      В какой статье Конституции написано, что можно лишить профессии? И в УК и КоАН этого нет, если не чиновник, конечно.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 11 октября 2018, 11:31

      Ну по уголовному кодексу их не могут лишить профессии футболиста)) выйдут и пусть играют..Урал вон подождет их..

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      Рейтинг: +345

      Наварх 11 октября 2018, 11:31

      Хоть кто то понимает, что лишать профессии бред. Отвечают по закону, а далее пускай играют. Ниже читал комментарии, люди говорят токарем можно работать после отсидки (хотя этого не будет всё равно), а футболистом нет - совсем крыша едет. Суд определяет меру пресечения согласно закону и там ничего не написано про профессию футбол и другие, а прыгать и кричать - лишить их футбола идиотизм сверх меры.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 11 октября 2018, 11:20

      Все таки удивительные у нас люди! Читают заголовки не удосужившись прочитать статью и сразу делают вывод! А то что заголовок это вырванные из контекста слова, пох. ))) А потом удивляются почему все друг друга так ненавидят.

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