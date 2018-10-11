Орлов: «Против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева профессии, возможности играть в футбол»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что не стоит лишать возможности играть в футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я посмотрел видео и был поражен двум вещам. Как можно так жестоко группой людей избивать одного человека? Это вызывает огромное отвращение к этим ребятам, к Кокорину и Мамаеву. Не знаю, из-за чего это произошло.

Мне ясно одно: Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в тоже время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол, я не понял этих призывов. Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел, и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны.

Про Мамаева часто говорят, что у него сложный характер. Он и из ЦСКА уходил непросто. А вот Кокорин, видимо, попал под влияние Мамаева. И потом в деле фигурирует младший брат Кокорина. Бегал, прыгал, скакал, бил, но он же должен был одернуть старшего брата. Скажи ему: «Ты же профессионал, футболист, что ты творишь?!»

Они же не подумали, что подводят Петербург. Это же полнейший эгоизм. Их надо наказать! Общество уже их осудило, дело за судом. В любом случае, Кокорину и Мамаеву нужно будет сильно постараться, чтобы смыть с себя этот позор», – сказал Орлов.

Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

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