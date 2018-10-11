Игнатьев: «Для Швеции матч с Россией будет решающим за выход из группы»

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Швеции в рамках Лиги наций.

«У Швеции очень неплохой, крепкий состав, и подопечным Черчесова совершенно точно будет непросто. Однако наша сборная уже доказала, что практически все зависит не от соперника, а от нее самой.

Уверен, что россияне будут максимально мотивированы и сделают все, чтобы показать положительный результат в грядущей встрече. Для шведов этот матч будет фактически решающим в борьбе за выход из группы, и они будут биться до последней секунды», – сказал Игнатьев.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.