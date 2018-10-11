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    Игнатьев: «Для Швеции матч с Россией будет решающим за выход из группы»

    Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Швеции в рамках Лиги наций.

    «У Швеции очень неплохой, крепкий состав, и подопечным Черчесова совершенно точно будет непросто. Однако наша сборная уже доказала, что практически все зависит не от соперника, а от нее самой.

    Уверен, что россияне будут максимально мотивированы и сделают все, чтобы показать положительный результат в грядущей встрече. Для шведов этот матч будет фактически решающим в борьбе за выход из группы, и они будут биться до последней секунды», – сказал Игнатьев.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    11.10.2018 08:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:57

      Шведам отступать некуда. Надо ждать упорной борьбы.

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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 11 октября 2018, 10:30

      Для вас тоже кстати, так, что настраивайся)

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 октября 2018, 10:10

      Надеюсь не проиграем

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 октября 2018, 09:34

      Удачи нашим!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2018, 08:54

      Шведы эту встречу выиграют у нашей сборной.

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > vladimir-7 11 октября 2018, 12:47

      ничья будет))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 11 октября 2018, 13:15

      Это в лучшем случае для российской сборной.

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