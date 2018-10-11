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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Свидетель: «Водитель первым ударил Мамаева, спровоцировав драку»

    В деле с избиением водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой появился свидетель, который утверждает, что драку спровоцировал сам потерпевший.

    «Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять.

    Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля. Казалось, на этом конфликт исчерпан.

    Тут водитель неожиданно вышел. Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать.

    Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это».

    Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось.

    Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», – рассказал свидетель конфликта.

    Ольга Ушакова – бывшая супруга Вячеслава Ушакова. Во времена Советского Союза он работал в КГБ СССР, потом в ФСБ РФ. В 2003 году Ушаков был назначен замдиректора ФСБ, на этой должности он пробыл до 2011 года, пока его не отправили в отставку с формулировкой в приказе «за допущенные недостатки в работе и нарушение служебной этики».

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    Источник: Росбалт

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    11.10.2018 06:31
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:30

      Начали готовить полномасштабную отмазку.

      5
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 октября 2018, 15:32

      Опаньки, началось. Чую недалек тот час, когда прочитаем новость, что эта сладкая парочка на самом то деле потерпевшие. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 11 октября 2018, 15:31

      Они реально считают нас дебилами? кто в это поверит?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:45

      Вот и правда вскрылась! А то 7 лет... Подозреваю, что наша "фемида" не одного мужика так в лагеря укатала. Привычное дело...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 12:27

      ПОЛНОЕ ВРАНЬЁ этого своего дружка свидетеля

      4
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      Рейтинг: +3414

      AZ 11 октября 2018, 12:27

      Смешно читать, святых футболишек везде задели и обидели, а они только защищались ... В тюрьму их!!!

      2
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 11 октября 2018, 12:19

      В сети есть полные видео. То, что СМИ по телевизору показывают людям, это монтаж, вырезка и склейки тех моментов которые как они считают нужно показывать!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > KARDENAL 11 октября 2018, 14:46

      Заказуха многопрофильна. Особенно 1-й канал со стрипизершой ведущей.

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      Рейтинг: +281

      trudovik 11 октября 2018, 12:11

      ПАСАНЫ, тут всё ясно! ПАЗЛ СЛОЖЕН.
      Павлик и Санёк решили отметить 10-летие своих отношений и ломанули в стрипуху. И всё бы ничего, но стрипуха была - МУЖСКАЯ, та самая, где на сцене танцуют дядьки.
      Пока наши голубцы мило ворковали в привате, владелец клуба (которым по неофициальным данным считается Джеки Чан, он же Пак, он же тот самый узбек кому всекли стулом) просекает фишечку, что в привате два известных футболиста и дает задание замутить компромат вселенского масштаба (об этом говорила супруга Кокорина, помните?).
      Наших голубков снимают на камеру, после чего предлагают заплатить 5 лямов.
      Обкакаиненных ребят эта новость не порадовала, и на фоне победы Хабиба они решают утрясти конфликт по-мужски. Они вызывают такси и выходят на улицу. Там стоит подставное лицо (это же заговор, не удивляйтесь), который называет ребят "голубыми", но в матных словах.
      Тут же подъехали друзья наших ЭлтонДжонов, такие же... и начинается махач. Павлик и Санёк выбивают сведения из водилы и узнают кто их "заказал". Водила с пробитой головой дает им наводку - это владелец клуба, который сидит в шоколаднице неподалеку. В то время, узбек, он же Джеки Чан, он же Пак, сидел пил кофе и смотрел всё происходящее через ip-камеры, иначе движение камеры у клуба объяснить нельзя.
      К нему наведываются наша свора голубоглазых ребят, и начинают кидать предъяву в виде стула, о том что он, корыстный узбек, решил замутить заговор против ребят.
      Ну а дальше вы всё знаете. Получив звезды заказчики первыми мусорнулись, заскочили к докторам на снятие побоев, и теперь будут вытряхивать из пацанов по полной.
      Во всей этой истории прав лишь один человек - жена Кокорина (не Мамаев). Ибо вся эта историях заказуха чистой воды.

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      Рейтинг: +452

      тёска > trudovik 11 октября 2018, 12:32

      ***ть мимуар,завлёк

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      Рейтинг: +722

      Urry 11 октября 2018, 11:16

      так вроде есть видео

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 октября 2018, 11:02

      появился неожиданные свидетель,по поводу видео и о том ,что якобы водила ударил первым,если свидетель отдыхал вместе с ними,конечно он будет говорить,что он первым ударил,во вторых даже если так,эти п.расы неизвестно что ему говорили,т.е. могли сами его на это спровоцировать,в третьих даже если ему шлепок по щеке прилетел,запиновая толпой они должны были подумать о последствиях(хотя чего я несу,пьяная мразь об этом никогда не думает).Пак тоже их что ли провоцировал?Очень надеюсь что дадут им не один год,и уж тем более не отпустят дав условку,потому что за все надо отвечать,ну а если все пройдет для них гладко,то надеюсь,что нарвутся они на такое же пьяное быдло,которое разобьет им лица если не сильнее,то не слабее того,что они сделали с водителем

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