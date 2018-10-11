Свидетель: «Водитель первым ударил Мамаева, спровоцировав драку»

В деле с избиением водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой появился свидетель, который утверждает, что драку спровоцировал сам потерпевший.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять.

Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля. Казалось, на этом конфликт исчерпан.

Тут водитель неожиданно вышел. Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать.

Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это».

Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось.

Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», – рассказал свидетель конфликта.

Ольга Ушакова – бывшая супруга Вячеслава Ушакова. Во времена Советского Союза он работал в КГБ СССР, потом в ФСБ РФ. В 2003 году Ушаков был назначен замдиректора ФСБ, на этой должности он пробыл до 2011 года, пока его не отправили в отставку с формулировкой в приказе «за допущенные недостатки в работе и нарушение служебной этики».

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