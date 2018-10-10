Мash: «Мамаев понимает, что больше не сыграет за сборную. Он сказал: «Мне бы не сесть»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сегодня прошел допрос в полиции. Следователь спросил игрока, будет ли он пытаться вернуться в сборную России. Об этом сообщает телеграф-канал Mash.

«Мамаев понимает, что больше никогда не будет играть за сборную. Один из следаков оказался фанатом и спросил между делом, попробует ли Паша вернуться в команду.

Он сказал: «Мне бы не сесть», – говорится в сообщении.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Александр Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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