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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мash: «Мамаев понимает, что больше не сыграет за сборную. Он сказал: «Мне бы не сесть»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сегодня прошел допрос в полиции. Следователь спросил игрока, будет ли он пытаться вернуться в сборную России. Об этом сообщает телеграф-канал Mash.

    «Мамаев понимает, что больше никогда не будет играть за сборную. Один из следаков оказался фанатом и спросил между делом, попробует ли Паша вернуться в команду.

    Он сказал: «Мне бы не сесть», – говорится в сообщении.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Александр Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    10.10.2018 23:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 12:16

      когда трусы уже мокрые такие вот слова рождаются!

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:01

      Какая там сборная. Человеку светит реальный срок.Но надо еще дождаться окончательного приговора.

      3
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      Рейтинг: +1440

      balam 11 октября 2018, 08:54

      прям по жирику-подонки...расстрелять....

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 11 октября 2018, 05:39

      мамай бери коку и давайте в РОТОР

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 04:37

      Следак очень странные вопросы задает. Как будто заранее знает, что им всё с рук сойдет. Какая нафиг сборная, когда они людей покалечили?

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Ljungberg9 11 октября 2018, 07:49

      Это легкие телесные даже условняка не будет. Штраф и исправительные работы

      2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > РМЗ 11 октября 2018, 18:31

      Условный срок - это как раз минимум. А за 2 нападения подряд, еще и толпой должен быть какой-никакой, но реальный срок.

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Ljungberg9 11 октября 2018, 18:45

      В России это не так. Вот посмотришь, их не посадят . Та т по большому счету обычный пьяный дебош, бакланка

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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2018, 02:22

      На слезу давить начал, но нет, пусть зальётся горючими там, где ему и положено быть, на нарах...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 октября 2018, 01:32

      Мамаев , как будто всю жизнь к зоне готовился, татухами себя забил, тепепь будет учиться отвечать и обьяснять за каждую, новым знакомым.
      Осталось место для еще олной татухи ? Фк Магадан?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Dellleone 11 октября 2018, 12:18

      ФК зона /МАГАДАН/

      1
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      Рейтинг: +1170

      Argon 11 октября 2018, 00:55

      Всем терпилам компенсируют моральный ущерб и голубки отделаются испугом и получат условно (максимум). Сейчас все терпилы себе цену набивают, чтоб больше бабла срубить. Шум утихнет, возьмут деньги и напишут примерение.
      Если б у нас за каждую драку сажали, пол страны была бы на нарах. Вспомните сколько у нас драк сейчас на дорогах.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 октября 2018, 00:51

      Тюрьма не х...й садись не бойся!!!

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 октября 2018, 00:43

      Правильно думаешь... Ж..у береги...

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