Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гончаренко – о заявке на матч с «Тюменью»: «По сегодняшней игре можно было и 11 человек привезти»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Тюмени» (1:1, 0:3 по пенальти).

    – На ваш взгляд, пропущенный мяч – это стечение обстоятельств или нехватка опыта?

    – Это произошло из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили.

    – Вы взяли с собой на игру всего 14 человек. Не жалеете?

    – По сегодняшней игре можно было и 11 привезти. Нет смысла выпускать игроков просто ради того, чтобы выпустить. Плюс с учетом травмированных и сборников у нас не было большей обоймы.

    ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2018, 09:37

      Для особо одаренных-Об*яков, Ахметов, Чалов, Чернов в сборной U21;
      Магнуссон и Сигурдссон в сборной Исландии;
      Биол в сборной Словакии;
      Влашич в сборной Хорватии;
      Дзагоев и Фернандес в сборной России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 11 октября 2018, 11:28

      И дополнительно Щенников, Васин травмированы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2018, 09:25

      Молодежь провела хорошую тренировку с командой из ФНЛ и набирается опыта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Футурист 11 октября 2018, 09:06

      Ахметов не в сборной, О б ляков тоже, Бийол..Отговорки все.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Футурист 11 октября 2018, 09:20

      Да их сейчас нет в составе ЦСКА, они в сборных.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 11 октября 2018, 06:09

      Обидно за молодежь же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 октября 2018, 05:18

      Слил позорно Кубок и не жалеет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11