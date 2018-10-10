Гончаренко – о заявке на матч с «Тюменью»: «По сегодняшней игре можно было и 11 человек привезти»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Тюмени» (1:1, 0:3 по пенальти).

– На ваш взгляд, пропущенный мяч – это стечение обстоятельств или нехватка опыта?

– Это произошло из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили.

– Вы взяли с собой на игру всего 14 человек. Не жалеете?

– По сегодняшней игре можно было и 11 привезти. Нет смысла выпускать игроков просто ради того, чтобы выпустить. Плюс с учетом травмированных и сборников у нас не было большей обоймы.

ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма