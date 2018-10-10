Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Тюмени» (1:1; 0:3 по пенальти).

«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались.

Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь», – сказал Гончаренко.

ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма