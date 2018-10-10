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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гончаренко – после вылета из Кубка России: «Мы хотели пройти дальше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Тюмени» (1:1; 0:3 по пенальти).

    «Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались.

    Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2018 21:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 13:16

      Врет! Ответный гол Тюмень забила из явного вне игры. Судья засчитал, ему вовремя подсказали. Ну а пенальти... Ловила даже не прыгал.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 11 октября 2018, 14:58

      Все правда, сам видел.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 октября 2018, 01:54

      Жаль! Работы у Гончаренко не мерено...

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 октября 2018, 00:08

      Да ладно, Виктор! Ты еще скажи "Зуб даю"))

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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 октября 2018, 00:00

      что ждет нас в лч? разгром? может послать молодежь "для обкатки"...хоть объясниться тогда можно будет...

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 23:35

      "Мы хотели пройти дальше".
      " По игре мы были ближе к победе".
      Куда хотели вы пройти, это не известно. Возможно, в туалет. А что касаемо, кто ближе был к победе, так результат на табло и в протоколе.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 23:09

      Да, это вам не Реал обыгрывать, тут одного мастерства не достаточно!

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 10 октября 2018, 23:01

      Михалыч дурной пример заразителен... Ты то хоть чушь эту не неси как некоторые,слили вы этот турнир!!!

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      Рейтинг: +388

      R015RK 10 октября 2018, 22:50

      Лукавит тренер, не нужен был этот турнир ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 октября 2018, 22:38

      Оно заметно по составу было как хотели дальше пройти...

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 10 октября 2018, 22:31

      Это Кубок России... О какой практике молодых речь может идти?????

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