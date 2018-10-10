Врет! Ответный гол Тюмень забила из явного вне игры. Судья засчитал, ему вовремя подсказали. Ну а пенальти... Ловила даже не прыгал.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Тюмени» (1:1; 0:3 по пенальти).
«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались.
Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного 11-метрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь», – сказал Гончаренко.
ЦСКА проиграл самый странный матч Кубка. Это драма