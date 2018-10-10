Кокорина задержали. Его поместят в изолятор на 48 часов

вы пока там автографы на стенах казематки напишите "Здесь спал ел и жил один приличный сукин сын!"
Полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина на 48 часов. Ранее сообщалось, что МВД задержало полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Футболисты будут находиться в разных камерах. За время задержания игроков следствие соберет доказательства по делу и будет ходатайствовать перед судом об их аресте.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву