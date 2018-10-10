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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорина задержали. Его поместят в изолятор на 48 часов

    Полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина на 48 часов. Ранее сообщалось, что МВД задержало полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Футболисты будут находиться в разных камерах. За время задержания игроков следствие соберет доказательства по делу и будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    10.10.2018 21:14
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 11:59

      вы пока там автографы на стенах казематки напишите "Здесь спал ел и жил один приличный сукин сын!"

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 11 октября 2018, 00:52

      воооо, теперь этим педикам самое место там

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 23:10

      Хотелось бы справедливого наказания.

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      Рейтинг: +51

      гость..... 10 октября 2018, 22:49

      Казнить этих нарко-*********, а деньги раздать бедным и больным.

      0
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 10 октября 2018, 22:15

      Не задер... не задержали. Не задержали! Не задержали, а я сам к вам шел, к вам, сам. Чистoсердечнo вo всем признаться. С вoстoргoм предаюсь в руки родной полиции. Надеюсь на нее и уповаю. А. Кокорин.

      13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:13

      Обоих задержали в рамках ст. 91 УПК РФ. Через 48ч. определятся с мерой пресечения, арестуют или подписка о не выезде.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 11 октября 2018, 13:21

      Арестовать их не за что,с водителем голимая провокация,кто не верит пусть видео посмотрит.С корейцем то же мутно,какая то нарезка вместо видео.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 10 октября 2018, 21:44

      Гражданин Кокорин и его собутыльник Мамаев задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве по статье 213 Уголовного кодекса РФ.
      С опозданием и под угрозой объявления в федеральный розыск, они явились в разное время, отдельно и ближе к вечеру, 10 октября в следствие, которое ведёт Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
      ***
      Первоначально дело в отношении футболистов было заведено по статье о побоях - 116 УК РФ, срок наказания статьи маленький - до 2-х лет лишения свободы.
      Однако, ознакомившись с материалами дела, следствие переквалифицировало его в статью 213 Уголовного кодекса РФ - хулиганство.
      Статья о хулиганстве – более тяжелая и предусматривает до ПЯТИ лет лишения свободы, а в случае группового хулиганства — до СЕМИ лет.
      Отягчающие вину подозреваемых обстоятельства преступления Кокорина, Мамаева и группы лиц с ними участвовавшие:
      - алкогольное опянение,
      - неприязнь на почве рассовой ненависти,
      - участие группы лиц в совершении преступления.
      Весь этот уголовный набор присутствует в уголовном деле этих граждан-хулиганов.
      ***
      Следствие планирует уже завтра 11 октября ходатайствовать о мере пресечения Кокорину и Мамаеву.
      Это может быть как арест, так и домашний арест.
      ***
      Обоих этих дебоширов надо сажать под арест на ДВА месяца, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > amazonaws 10 октября 2018, 21:54

      Никто ничего не переквалифицировал , заведены два разных уголовных дела по двум инцидентам , одно " Побои " , другое Хулиганство " !

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Persona_non_Grata 10 октября 2018, 22:08

      Видео посмотрите внимательно,измените своё мнение.Драку начал водила ,ударив весьма квалифицированно щуплого Мамаева.Нос ему сломал такой же бычара за 100 кг весом.Начало драки за счёт монтажа перенесено в конец,но хорошо видно,что Кокорин пытался предотвратить драку.

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > altair2004 10 октября 2018, 22:35

      Не факт,во первых пьяного тяжело вырубить,у него мозжечок сжимается,во вторых малейшая движение назад или в сторону ослабляет удар.В юности много дрался знаю о чём говорю.Товарищи его не побоялись,к тому же среди них было два кабана не уступающие водиле в габаритах.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > altair2004 10 октября 2018, 22:45

      Тут что то одно,или в челюсти пять переломов,или отлетел на несколько метров.Это разная техника удара.В одном случае человек падает как подкошенный,в другом отлетает на несколько метров.По видео сужу, удар поставленный.Но Паша похоже среагировал.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > altair2004 10 октября 2018, 22:59

      Знаете меня били весьма профессионально,когда я был в изрядном подпитии,ощущение такое,как комар кусает.Мозжечок сжимается,как мне потом объяснили и нокдауна не происходит.Но своей нечувствительностью к удару произвёл сильное впечатление на оппонентов.И они не решились продолжить хотя их было несколько против меня одного.Повторяю ,водила просто не на тех нарвался.

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      Рейтинг: +934

      Krics > altair2004 11 октября 2018, 00:24

      Вы говорите словами газета ПРАВДА, походу бот?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > александр п 11 октября 2018, 12:08

      ответь пожалуйста Почему мамай с носом ходит и к мед. учреждение не обратился?. где протокол в больнице про разбитый нос как ты утверждаешь .Ведь сам припёрся без посторонней помощи в полицию целенький как огурчик. Н е будь клоуном и не смеши

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Полная Канистра 11 октября 2018, 13:17

      Нос водителю сломали,по его утверждению.Читай внимательно и не строй из себя клоуна.Вся история с водителем голимая провокация.Одно видео подтасованное чего стоит.

      0
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За время задержания игроков следствие соберет доказательства по делу и будет ходатайствовать перед судом об их аресте.
      Во как, знают, что уже арест будет! Все следакам подсказывают как действовать. СК не в курсе, как действовать. А может подписка о невыезде или денежный залог? Ну заказуха явная, неужели не видно?

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > paracetamol 10 октября 2018, 21:42

      какой заказ питерские с пулей в голове все

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > paracetamol 10 октября 2018, 21:45

      Кокорин и Мамаев ЗАКАЗАЛИ себе срок и получили его.
      Это их заказуха, а не следствия.
      На что надебоширили, то и получат.

      Обоих этих дебоширов надо сажать под арест на ДВА месяца, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > латунный сепаратист 10 октября 2018, 22:14

      Откуда у питерских может быть пуля в голове, если у многих она отсутствует? Скорей пуля в другом месте, чем они думают. А чем? Догадайся с первого раза.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > paracetamol 10 октября 2018, 22:29

      Заказуха, это когда подтасовка фактов и клевета. Но на видео все видно. Чиновнику на крайняк можно было выдать леща рукой, а не стулом. Не добивать водителя, когда он уже ушел в пассивную оборону и не оказывал сопротивления. Эпизод можно было назвать случайным, если бы он был однократным. Но эпизода два в одно утро. Тут сложно их оправдать.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > paracetamol 11 октября 2018, 15:33

      Заказуха очевидна!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 октября 2018, 21:28

      Нет там серьезных статей. Должны были дать 111 ук так как человек в реанимации. А паяют хулиганку. До 2-х лет в редких случаях... Заплатят они по 5-10 лямов в рублях и посидят суток 15... все ! Чинушам этот срач не нужен они пойдут на мировую, а то и на них погонят ( там драка а не побои) а на белоруса без бабла всем насрать.

      1
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      Рейтинг: +65

      Tutmos > Semargl18 10 октября 2018, 21:37

      ст.213 ук рф наказание до 8 лет лишение свободы.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > Semargl18 10 октября 2018, 21:46

      Первоначально дело в отношении футболистов было заведено по статье о побоях - 116 УК РФ, срок наказания статьи маленький - до 2-х лет лишения свободы.
      Однако, ознакомившись с материалами дела, следствие переквалифицировало его в статью 213 Уголовного кодекса РФ - хулиганство.
      Статья о хулиганстве – более тяжелая и предусматривает до ПЯТИ лет лишения свободы, а в случае группового хулиганства — до СЕМИ лет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Semargl18 10 октября 2018, 22:14

      Хоть в 2-х реанимациях. Вопрос как квалифицируют полученные травмы. Легкие, средние, тяжелые. От этого и наказание зависит

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Semargl18 10 октября 2018, 22:21

      Судя по твоим высказываниям, если бы эти кадры проломили тебе голову и поломали ребра и руки, ты не возмущался бы, если на тебя, извини, твои слова, насрали. Потому что бабла у тебя, как у Кокорина , скорей всего нет.

      3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Semargl18 11 октября 2018, 01:00

      За хулиганство вполне приличный срок. Девки, танцевавшие в церкви, получили по 4 и 7 лет по ст. хулиганство. Тут избиение толпой сначала одного, затем другого. Никаких условных сроков.
      Деньги они в любом случае заплатят, даже присев на реальный срок. Нет тут выбора: либо тюрьма, либо возмещение материального и морального вреда. Обычно всё вместе и сразу.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 октября 2018, 21:27

      Испортили себе жизнь.....................Это финиш.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11331

      alp > starche 10 октября 2018, 21:31

      я б сказал, спустили в унитаз.... правда, у нас может так получится, что голубки опять отделаются легким испугом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws > starche 10 октября 2018, 21:48

      Это финиш??? Однозначно!
      Уголовный ФИНИШ!
      Пусть сушат сухари и на нарах ПАРЯТСЯ!
      Как "короли" на именинах!

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