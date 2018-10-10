В МВД Москвы подтвердили, что Мамаев задержан

На официальном сайте ГУ МВД России по Москве опубликовано заявление о том, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан по статье «Хулиганство».

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в заявлении.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака.

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