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    Какой вы футболист?

    В МВД Москвы подтвердили, что Мамаев задержан

    На официальном сайте ГУ МВД России по Москве опубликовано заявление о том, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан по статье «Хулиганство».

    «Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке статьи 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ «Хулиганство», – говорится в заявлении.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака.

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    Источник: Официальный сайт ГУ МВД России по Москве

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    10.10.2018 20:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 10 октября 2018, 21:46

      Ну наконец-то в этом потоке грязи появилась хотя бы одна заведомо достоверная информация

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 октября 2018, 21:10

      вроде Какорина тоже задержали...

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      Рейтинг: +876

      movie 10 октября 2018, 21:10

      на какой срок?

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > movie 10 октября 2018, 21:11

      48 часов,больше не имеют права...обвинения не вынесено.Они находятся на ИВС.

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      Рейтинг: +876

      movie > makson_klim 10 октября 2018, 21:12

      спс

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 октября 2018, 21:02

      Надеюсь он сухарики с собой захватил...

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Старикан 10 октября 2018, 21:11

      и трусишки

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      Рейтинг: +7392

      Старикан > makson_klim 10 октября 2018, 21:40

      Ага, стринги))

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