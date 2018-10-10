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    Какой вы футболист?

    «Милан» договорился о переходе Пакеты из «Фламенго». Им интересовались «ПСЖ», «Барселона» и «МЮ»

    Селекционная служба «Милана» договорилась о переходе полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакеты из «Фламенго».

    Для заключения контракта с итальянским клубом 21-летнему бразильцу осталось лишь пройти медицинский осмотр. Сам контракт будет действовать с января 2019 года.

    Пакета является воспитанником «Фламенго». В основном составе команды он дебютировал в марте 2016 года. Дебют в национальной команде страны состоялся 8 сентября 2018 года.

    Ранее сообщалось в заинтересованности в футболисте со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Globoesporte

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    10.10.2018 07:54
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