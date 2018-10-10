«Милан» договорился о переходе Пакеты из «Фламенго». Им интересовались «ПСЖ», «Барселона» и «МЮ»

Селекционная служба «Милана» договорилась о переходе полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакеты из «Фламенго».

Для заключения контракта с итальянским клубом 21-летнему бразильцу осталось лишь пройти медицинский осмотр. Сам контракт будет действовать с января 2019 года.

Пакета является воспитанником «Фламенго». В основном составе команды он дебютировал в марте 2016 года. Дебют в национальной команде страны состоялся 8 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось в заинтересованности в футболисте со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».