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    Шевченко: «Монца»? Предложения по работе не рассматриваю»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается продолжать карьеру в клубе «Монца» из третьего итальянского дивизиона, которым владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони.

    «Я недавно поздравил Сильвио Берлускони с днем рождения и с приобретением нового клуба. Я очень рад, что такой человек возвращается к футболу.

    Мы с ним пошутили на эту тему, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы вывести сборную Украины в финальный турнир чемпионата Европы-2020, поэтому другие предложения по работе не рассматриваю», – рассказал Шевченко.

    Сборные Италии и Украины проведут товарищеский матч сегодня, 10 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football.ua

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    10.10.2018 06:08
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