Шевченко: «Монца»? Предложения по работе не рассматриваю»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается продолжать карьеру в клубе «Монца» из третьего итальянского дивизиона, которым владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони.

«Я недавно поздравил Сильвио Берлускони с днем рождения и с приобретением нового клуба. Я очень рад, что такой человек возвращается к футболу.

Мы с ним пошутили на эту тему, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы вывести сборную Украины в финальный турнир чемпионата Европы-2020, поэтому другие предложения по работе не рассматриваю», – рассказал Шевченко.

Сборные Италии и Украины проведут товарищеский матч сегодня, 10 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, в 21:45 по московскому времени.