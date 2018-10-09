Непомнящий: «Стыдно за наш футбол. Кокорину и Мамаеву не избежать наказания»

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Если опубликовано в СМИ, что статья «побои», то это дело будет иметь серьезный резонанс. Я лично испытываю досаду, раздражение, но больше — стыда.

Стыдно за наш футбол. Получилось так, что летом наша сборная повернула нашу страну лицом к футболу. Футболистов сборной и всех остальных стали уважать.

Но поступок этих парней... Общественное мнение будет настолько серьезным, что избежать наказания не удастся», – сказал Непомнящий.

«Зенит» и «Краснодар» планируют расторгнуть контракты с футболистами, которым теперь грозит тюремный срок. Полная хроника событий – в материале «Бомбардира».

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