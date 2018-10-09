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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Непомнящий: «Стыдно за наш футбол. Кокорину и Мамаеву не избежать наказания»

    Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Если опубликовано в СМИ, что статья «побои», то это дело будет иметь серьезный резонанс. Я лично испытываю досаду, раздражение, но больше — стыда.

    Стыдно за наш футбол. Получилось так, что летом наша сборная повернула нашу страну лицом к футболу. Футболистов сборной и всех остальных стали уважать.

    Но поступок этих парней... Общественное мнение будет настолько серьезным, что избежать наказания не удастся», – сказал Непомнящий.

    «Зенит» и «Краснодар» планируют расторгнуть контракты с футболистами, которым теперь грозит тюремный срок. Полная хроника событий – в материале «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: РЕН-ТВ

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    09.10.2018 21:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:10

      Поддерживаю Валерия.

      2
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 10 октября 2018, 05:08

      Два дятла отличились, а стыдно, блин, остальным людям, связанным и любящим футбол.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 октября 2018, 23:31

      Согласен. Ублюдки. Толпой нападали на одиночек и развлекались. Нет им места в футболе. А там пусть суд решает. Пусть улицы Урюпинка метут лет 5.

      4
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > RedWhiteFans2 10 октября 2018, 11:44

      Им и в нормальном обществе места нет.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 октября 2018, 23:23

      Этих дегенератов - однозначно в тюрьму!
      Два этих ублюдка - позор футбольных клубов.
      Никакого прощения и снисходительности быть не может - закон один для ВСЕХ!

      5
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 9 октября 2018, 22:03

      Поругают и замнут. Путинский паханско-бандитский строй... Хотя, получается его бандита побили))

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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 октября 2018, 21:59

      Старик, не посыпай голову пеплом, не все так плачевно. Ну избавимся от этих дебилов, другим будет уроком, может остепенятся на несколько лет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 21:51

      Пора выбирать футбол как игру, а не как дойную корову для разного рода миллионеров от футбола. 18-20-летние юнцы подписывают контракты с такой "личкой, что им крышу сносит...

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