Ловчев извинился за «уродов» Кокорина и Мамаева

Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев в эфире «Прямого эфира» прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Во-первых, приношу всем извинения за этих уродов. Они представляют ту великую игру, в которой мы были и чего-то добивались.

В свое время мы гордились, что играли за народ. А нынешние футболисты оторвались от жизни», – сказал Ловчев в эфире передачи Андрея Малахова.

Напомним, футболистам «Зенита» и «Краснодара» грозит пожизненная дисквалификация. Подробности инцидента – на «Бомбардире».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву