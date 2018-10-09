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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ловчев извинился за «уродов» Кокорина и Мамаева

    Экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев в эфире «Прямого эфира» прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Во-первых, приношу всем извинения за этих уродов. Они представляют ту великую игру, в которой мы были и чего-то добивались.

    В свое время мы гордились, что играли за народ. А нынешние футболисты оторвались от жизни», – сказал Ловчев в эфире передачи Андрея Малахова.

    Напомним, футболистам «Зенита» и «Краснодара» грозит пожизненная дисквалификация. Подробности инцидента – на «Бомбардире».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Бомбардир

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    09.10.2018 19:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:36

      Ничего удивительного в этом нет. Редко кто сейчас встанет на их сторону.

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 13:44

      К черту клубные пристрастия. Я как видно живу в Питере и болею за Спартак. но мне искренне жаль зенит.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 октября 2018, 13:41

      Если извиняться за всех уродов, извинялка сломается. И не надо идеализировать свое прошлое. Это как то звучит поганенько. Мы играли для людей, от бабла отказывались, играли ради любви к великой игре, к великой стране. Мы были святые!!!! Тошнит от этих речей.

      Может господину Ловчеву напомнить про святых игроков на чемпионате 1994 г. Про письмо 14-ти. Там о болельщиках и слова не было. И пили и кутили и дрались российские, советские игроки. Вспомните спартаковца Андрея Иванова, вспомните Саенко, Бугаева Проблем с алкоголем что ли не было? Хватит нести чушь.
      Я на настоящий момент не вижу ни одной оценки поступка этих идиотов со стороны действующих игроков. А это говорит только об одном - у всех в пушку.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 9 октября 2018, 20:13

      Я предлагаю этих провинившихся - понять, простить и отпустить.

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Kollljan 9 октября 2018, 20:44

      Второй раз вряд ли!

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > _Kesh_Suntar_ 9 октября 2018, 21:01

      А первый раз они кого избили?

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Kollljan 9 октября 2018, 21:10

      Первого Пака второго водителя!

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > Kollljan 9 октября 2018, 21:25

      И следующим можешь стать ты на их дороге.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Kollljan 9 октября 2018, 21:50

      Я представляю, чтобы ты говорил, если бы один из них был игроком Спартака.

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      Рейтинг: +129

      barbiturny > Т34 10 октября 2018, 00:18

      Да пофиг чей игрок! Когда писали, что Промес избил жену, я сразу сказал, что «если это правда, то его нужно убирать». Если ты известный футболист, то это не делает тебя всемогущим и безнаказанным.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > Т34 10 октября 2018, 06:46

      Абсолютно ничего.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > barbiturny 10 октября 2018, 10:05

      Но, Кокорина и Мамаева - понять, простить и отпустить (твои слова). Хотя в этом случае двойное преступление закона зафиксировано на видео и им не отвертеться. Ты сам себе противоречишь. Двойные стандарты.

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > Kollljan 10 октября 2018, 13:45

      А если бы твои знакомые попали или родня? ты бы отпустил?простил?

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      Рейтинг: +129

      barbiturny > Т34 10 октября 2018, 16:10

      В каком месте я написал, что их нужно понять, простить и отпустить????
      Я ответил тебе на твой комментарий, а не в поддержку комментария Kollljan.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 20:02

      Ну-ну,остановитесь,кончайте каяться за не совершённые вами деяния! А то мы все тоже подключимся,и,в конце-концов,возьмёт верх "жалистливость" и мы их не только "поймём и простим",но ещё и переквалифицируем в "жертвы режима".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 20:00

      Ловчев за себя бы извинился перед болелами Спартака, что грязь на команду льет при любой неудаче.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 октября 2018, 19:51

      Действующий контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом 2019 года.
      В контракте предусмотрена возможность досрочного расторжения.
      А раз предусмотрена, значит, надо расторгать и помахать Кокорину ручкой.
      Пусть сушит сухари.
      Минимум два года ему придётся их грызть на нарах!
      Уголовная награда нашла своего "ГЕРОЯ"!!!

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 19:48

      ну этот и тут хочет проявиться великий футбаллёр

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