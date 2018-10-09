Губерниев – о Кокорине и Мамаеве: «Это быдло должно закончить с футболом»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Эти люди позволили себе оскорбить человека по расовому признаку. В стране, которая под девизом борьбы с расизмом проводила чемпионат мира.

Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал журналист в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Напомним, на футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведено уголовное дело. По мнению адвоката Максима Пашкова, игроки могут получить тюремный срок до семи лет.

Полная хроника событий в день инцидента доступна на «Бомбардире».

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева