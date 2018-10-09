Губерниев – о Кокорине и Мамаеве: «Это быдло должно закончить с футболом»

09.02.2017 года. Смешанная эстафета на чемпионате мира в Хохфильцене. В прямом эфире Губерниев позволил себе следующее высказывание в адрес Фуркада: «Мартен, ты — свинья! Вот это можно сказать на всю страну и на весь мир! И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: „Фуркад, ты — свинья!“. А по-другому быть не может!». Пассаж схожего содержания был опубликован и на страничке комментатора в Instagram: «Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты — свинья!".
Так что делайте сами выводы, о том имеет ли право это говорить об этих.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Эти люди позволили себе оскорбить человека по расовому признаку. В стране, которая под девизом борьбы с расизмом проводила чемпионат мира.
Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал журналист в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Напомним, на футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведено уголовное дело. По мнению адвоката Максима Пашкова, игроки могут получить тюремный срок до семи лет.
Полная хроника событий в день инцидента доступна на «Бомбардире».
«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева