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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев – о Кокорине и Мамаеве: «Это быдло должно закончить с футболом»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Эти люди позволили себе оскорбить человека по расовому признаку. В стране, которая под девизом борьбы с расизмом проводила чемпионат мира.

    Это футбольное быдло должно закончить с игрой», – сказал журналист в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

    Напомним, на футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведено уголовное дело. По мнению адвоката Максима Пашкова, игроки могут получить тюремный срок до семи лет.

    Полная хроника событий в день инцидента доступна на «Бомбардире».

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Бомбардир

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    09.10.2018 19:28
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 октября 2018, 09:18

      09.02.2017 года. Смешанная эстафета на чемпионате мира в Хохфильцене. В прямом эфире Губерниев позволил себе следующее высказывание в адрес Фуркада: «Мартен, ты — свинья! Вот это можно сказать на всю страну и на весь мир! И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: „Фуркад, ты — свинья!“. А по-другому быть не может!». Пассаж схожего содержания был опубликован и на страничке комментатора в Instagram: «Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты — свинья!".

      Так что делайте сами выводы, о том имеет ли право это говорить об этих.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 10 октября 2018, 05:25

      Да действительно Губерниеву лучше молчать с его поганым языком

      3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 9 октября 2018, 23:58

      Кому кому а тебе губерниев надо бы помолчать. Посмотри в первую очередь на себя, кто ты есть. И только уже потом обсуждай других. Кто ты сам, после того как за спиной Малафеева облил и его и его жену... думал что за спиной сказал, а оно вон как вышло.
      Тот значит плохой, этот плохой а губерниев весь такой пушистый... А может быть тебе условку надо было впаять?? Я не защищаю ни кокора ни мамая. Но тебе самому надо заткнуться и не вякать вообще ничего. Комментируй свой биатлон, а в футболе тебя чтоб в телескоп не видно было.

      5
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      Рейтинг: +288

      фантоци 9 октября 2018, 23:31

      Четко сказано. Добавить нечего

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 октября 2018, 21:57

      Не, надо Саше и Паше сказать от всего футбола огромное спасибо: их теперь отымеют прилюдно и выгонят с футбола, российского. Зато это будет таким прецидентом для других, как прививка от быдла и безпредела в нашем футболе.
      Могут теперь сказать что их отравил Путин и просле этого эмигрировать в уКраину играть, ну например за Звезду Краповницкого, по-моему есть такая команда.

      1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 9 октября 2018, 21:10

      Диму Губошлёпова надо было по жизненно от телевиденья освободить , такое же быдло с подлой душонкой.

      4
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 9 октября 2018, 21:03

      А как сам обсирал семью Малафеева в прямом эфире, так ничего))Особенно когда хамил про его погибшую жену...

      7
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 9 октября 2018, 21:00

      Губерниев и сам не является патрицием.

      2
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 9 октября 2018, 20:25

      ты ж не закончил с комментаторством, такое же быдло

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 октября 2018, 20:12

      Мне вот интересно, если бы пострадавшими оказались не чиновники и связанные с ними люди - был бы такой же резонанс или все бы само собой замялось? И это ж надо быть такими победителями по жизни, чтобы оба раза отмудохать важных людей или людей связанных с важными людьми. Видимо таки карма!

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Lester84 9 октября 2018, 20:16

      Нет! Просто мозгов нет!

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Lester84 9 октября 2018, 21:13

      Не ,от не важных сами бы отхватили и были бы пострадавшими.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Silver 76 9 октября 2018, 21:44

      Там отхватить им было трудно. У них была гоп-компания человек 8-10

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