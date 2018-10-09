Адвокат: «Кокорин и Мамаев могут получить до семи лет за групповое хулиганство»

Адвокат Максим Пашков рассказал о возможных последствиях для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ставших участниками скандального инцидента.

По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

– Какое наказание могут понести Кокорин и Мамаев за два избиения?

– Все же зависит от последствий. Нужно понимать, какие травмы нанесены человеку. Здесь нужно ждать вердикта судебных медиков. Судебно-медицинская экспертиза установит степень повреждения – тяжкий вред здоровью, средний или легкий. Второе видео неоднозначное. На нем видно, что в драке участвуют не только Кокорин с Мамаевым, но и другие люди. И здесь следствию нужно будет установить, кто нанес эти удары, которые причинили вред здоровью. Видно же, что какой-то человек в футболке бьет человека по лицу. Это же не Кокорин и не Мамаев.

– Но ведь и Мамаев потом наносит удар, а Кокорин ввязывается в потасовку.

– Да. Но нужно определить, кто нанес удары, которые повлекли повреждения. На самом деле, история очень некрасивая и криминальная. Перед законом все едины – неважно, футболист ты или слесарь.

– А Кокорин и Мамаев могут избежать наказания?

– В принципе, возможно примирение сторон. Но это зависит от доброй воли потерпевшего. Как я понимаю, помимо физического насилия, человека еще и оскорбили в первом случае… А во втором все зависит от того, как квалифицируют противоправные действия игроков.

– Групповое хулиганство?

– Групповое хулиганство карается лишением свободы на срок до 7 лет. Если это докажут, то в данном случае это тяжкое преступление, и примирение здесь невозможно.

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