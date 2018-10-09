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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Кокорин и Мамаев могут получить до семи лет за групповое хулиганство»

    Адвокат Максим Пашков рассказал о возможных последствиях для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ставших участниками скандального инцидента.

    По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    – Какое наказание могут понести Кокорин и Мамаев за два избиения?

    – Все же зависит от последствий. Нужно понимать, какие травмы нанесены человеку. Здесь нужно ждать вердикта судебных медиков. Судебно-медицинская экспертиза установит степень повреждения – тяжкий вред здоровью, средний или легкий. Второе видео неоднозначное. На нем видно, что в драке участвуют не только Кокорин с Мамаевым, но и другие люди. И здесь следствию нужно будет установить, кто нанес эти удары, которые причинили вред здоровью. Видно же, что какой-то человек в футболке бьет человека по лицу. Это же не Кокорин и не Мамаев.

    – Но ведь и Мамаев потом наносит удар, а Кокорин ввязывается в потасовку.

    – Да. Но нужно определить, кто нанес удары, которые повлекли повреждения. На самом деле, история очень некрасивая и криминальная. Перед законом все едины – неважно, футболист ты или слесарь.

    – А Кокорин и Мамаев могут избежать наказания?

    – В принципе, возможно примирение сторон. Но это зависит от доброй воли потерпевшего. Как я понимаю, помимо физического насилия, человека еще и оскорбили в первом случае… А во втором все зависит от того, как квалифицируют противоправные действия игроков.

    – Групповое хулиганство?

    – Групповое хулиганство карается лишением свободы на срок до 7 лет. Если это докажут, то в данном случае это тяжкое преступление, и примирение здесь невозможно.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Спорт-Экспресс

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    09.10.2018 17:52
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:06

      На мой взгляд вся эта группа поддержки и нанесла больший вред нашим фигурантам. Одни они не пошли бы на конфликт.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2018, 20:11

      за оскорбление в грубой нац. форме Пак не простит никогда так что прощай свобода

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 19:54

      Пока дали им возможность(судя по начавшимся процессуальным действиям) ещё одного обстоятельства,отягощающего вину,избежать.Это -"состояние алкогольного опьянения". Думаю,что и "крышевателей" из общества "Динамо"(с его ресурсом) у Коко хватает.Хотя могут победить в их рядах и те,кто считает его переход в ненавистный им "Зенит" хуже предательства.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:52

      Сейчас еще бабешка нарисуется и потребует компенсацию за групповое изнасилование. Наверно, это будет проводница из Сапсана. Я угадал, а, Гиннер?

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 19:08

      лайвхак как про е б ать свою жизнь за ночь)я идиот но при таком статусе у меня бы врубился знак СТОП! в голове 100%..разорвали контракты и Зенит и Краснодар-на тв их тащите х у ле..походу прозвонили их,а они загасились как школьники и всё прощай мулёны-вот же дауны.

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 9 октября 2018, 18:54

      В данной ситуации максимум "условно" да и то с учетом того, что не будет примирения сторон, а его скорее всего не должно быть, т.к. очень большую огласку получила эта история. По-хорошему, этих двух "друзей" отлучить пожизненно от футбола, во всех проявлениях, и на исправительные работы на годик или хотя бы на полгода.
      А вообще, в какой-то степени дурака Кокошу жалко, ведь если бы в такой голове еще бы и мозги были, то цены бы ему не было...

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > baden69 9 октября 2018, 19:09

      срать на уголовку и прочие правила,здесь главное наше футбольное

      -2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > baden69 9 октября 2018, 19:24

      только сажать их не каких условных сроков

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > baden69 9 октября 2018, 19:53

      Ты чё судишь до суда, про презумпцию слышал?

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > prezent2017 9 октября 2018, 19:58

      а если бы они избили кого то из твоих знакомых ты тоже оправдывал их

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 9 октября 2018, 18:51

      Два ДАЛ.БАЁ.БА !!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 октября 2018, 18:42

      пусть платят им побольше оборзели .дать им надо заслуженных мастеров спорта

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 18:35

      папик отмажет ради сладких попок...отдайте их просто пацанам к примеру из Купчино-Весёлый посёлок-Загородная(привет Колпино) пусть воспитают на часок.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > 3a zenit 9 октября 2018, 18:58

      И что они сделают? Проведут профилактическую беседу?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > AHTUNGBOL 9 октября 2018, 19:10

      легко и причём культурно объяснительную по понятиям

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      Рейтинг: +93

      Топс7 9 октября 2018, 18:34

      Максимум условка. Таковы реалии нашего государства

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