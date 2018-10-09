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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Журналист Конов: «Карьеры Кокорина и Мамаева в России закончены»

    Журналист Василий Конов поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Вчера телеграм-канал Mash сообщил о драке футболистов с чиновниками Денисом Паком и Сергея Гайсина. На футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведено уголовное дело. Им грозит срок до семи лет лишения свободы.

    «Думаю, что вопрос фактически решeн и футбольные карьеры Кокорина и Мамаева в России закончены», – написал Конов в телеграме.

    Фразой журналист отреагировал на комментарий исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

    «Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. Российский футбольный союз внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций.

    РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», – сказал Алаев.

    Ранее появилась информация о том, что РФС может пожизненно отстранить футболистов от выступлений на профессиональном уровне.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Telegram

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    09.10.2018 19:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 9 октября 2018, 21:01

      Откупятся, как и всегда.
      Максимум штраф по 250 тыс выплатят и Все

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 9 октября 2018, 21:00

      Такой вопрос.
      А за что клубы должны с ними расторгать контракты??? Репутация клубов что ли пострадает? Нет не пострадает. Зенит вообще клуб миллиардер, ему на выходки Кокоры вообще срать. Если игрок умеет и хорошо играет, то по моему вообще должно быть параллельно на его выходки и по тому, наоборот стать на защиту своего подопечного, чтоб постараться оправдать его. Понятно, что на место кокорина, найдут хорошую замену.
      Мне кажется, это кидалово со стороны клуба.
      P.S. Кокорин мне всегда не нравился, ни как человек, ни как игрок. А особенно после случае во Франции
      А на Мамаева всегда похрен было. Что он есть, что его нету. И Франция тоже сказалась.

      -1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > geroin161 10 октября 2018, 00:11

      Ага, поэтому СуперМарио, который Балотелли, сейчас в Ницце, и то не очень уверенно.)

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      Рейтинг: +380

      Гуус 9 октября 2018, 20:23

      Да опозорили они не себя, они свои клубы опозорили Зенит и Краснодар должны разорвать с ними контракты и влепить штраф на несколько месячных зарплат в клубах

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:48

      Журналист Конов: это я решаю кому сколько дать! Я тут главный, мля!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 октября 2018, 19:47

      Всё это бред не пишите эту ху,,й,,н..ю я вас умоляю.через месяцок они будут в составе

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 19:43

      Вон к Аршавину в пустыню, там играйте

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 октября 2018, 19:36

      Здравствуйте! На скорбной для российского футбола ноте, попробую присоединиться к этому коллективу.Хотя и тут,как я вижу,"изысканные манеры" не в чести. Но может модераторы не столь клубно пристрастны.

      1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 9 октября 2018, 19:32

      похоже в Европу перебраться просто хотели, нестандартный способ.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 19:21

      да это п и з дос..я не понимаю как можно быть такими Д ОЛ Б А Ё БА МИ!???Ну объясните мне тупому,не понимаю просто.Может меня в детстве не так роняли головой об пол?(сарказм)

      9
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > 3a zenit 9 октября 2018, 19:28

      Все в ах....е!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Gornostay 9 октября 2018, 19:42

      От чего? От действий отморозков или от правоохранительных органов?

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > Serjoga 9 октября 2018, 19:53

      Лично я от непонимания от круга общения этих уже бывших
      российских футболистов. Почему "окружение" их не вразумило!
      Это тоже самое, что плюнуть в руку дающего!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Gornostay 9 октября 2018, 19:54

      Согласен! Они уже всем наплевали и дающим, а главное болельщикам в душу!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > 3a zenit 9 октября 2018, 22:47

      Когда то, давно, в юношестве, году где-то в 1985, мне сказал отец - если человек один раз сделал плохо, не понял этого (не извинился и т.д.), и не понес заслуженного наказания, он сделает это еще раз!!!! Что и требовалось доказать!!! Хреново когда по пояс деревянный, да еще голова в ******!!!

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      Рейтинг: +1292

      каа 9 октября 2018, 19:18

      Пойдут к АршавКину...в Кайрат

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > каа 9 октября 2018, 19:43

      Пойдут варежки шить на зону!

      1
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