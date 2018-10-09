Журналист Конов: «Карьеры Кокорина и Мамаева в России закончены»

Журналист Василий Конов поделился мнением о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Вчера телеграм-канал Mash сообщил о драке футболистов с чиновниками Денисом Паком и Сергея Гайсина. На футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведено уголовное дело. Им грозит срок до семи лет лишения свободы.

«Думаю, что вопрос фактически решeн и футбольные карьеры Кокорина и Мамаева в России закончены», – написал Конов в телеграме.

Фразой журналист отреагировал на комментарий исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

«Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. Российский футбольный союз внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций.

РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», – сказал Алаев.

Ранее появилась информация о том, что РФС может пожизненно отстранить футболистов от выступлений на профессиональном уровне.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева