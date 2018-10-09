РФС может пожизненно отстранить Кокорина и Мамаева от футбола

РФС может пожизненно отстранить нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева от футбола.

Согласно статье 34 регламента организации «Наказание для физических лиц», в качестве мер воздействия применяются: замечание; штраф; лишение завоeванных наград; дисквалификация (отстранение) на определeнное количество матчей, или на определeнный период, или пожизненно; запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Оба футболисты задержаны полицией. Ведется расследование.

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