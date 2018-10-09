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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РФС может пожизненно отстранить Кокорина и Мамаева от футбола

    РФС может пожизненно отстранить нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева от футбола.

    Согласно статье 34 регламента организации «Наказание для физических лиц», в качестве мер воздействия применяются: замечание; штраф; лишение завоeванных наград; дисквалификация (отстранение) на определeнное количество матчей, или на определeнный период, или пожизненно; запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

    По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Оба футболисты задержаны полицией. Ведется расследование.

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Говорит Москва

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    09.10.2018 16:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:35

      В таком случае появится возможность поиграть за границей.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 9 октября 2018, 20:50

      Пострадавшим выплатить по паре лямов зелени.Столько же на детский футбол пожертвовать.Зарплаты засранцам срезать раз в двадцать.Лет по пять условного влепить.И пусть дальше играют,больше же ничего делать не умеют.А чиновники пусть глупый лимит,доведший придурков до скамьи подсудимых ,а наш футбол до стагнации ,поменяют.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:55

      В каких случаях меры воздействия применяются? Здесь одна галимая бытовка, никакого футбола.

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 9 октября 2018, 19:47

      Я так понимаю - это не запрет на футбол, а запрет играть именно в Российском Чемпионате! Я обеими руками ЗА. Пусть играют за зарубежные клубы. Может там ума наберутся, если у нас не могут.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 9 октября 2018, 18:58

      Интересно, что ответят "хулиганы" на вопрос :
      " Чего вам не хватает в жизни,чтобы не попадать в скандальные историии????"

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Gornostay 9 октября 2018, 19:56

      Эмоций!

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 октября 2018, 18:06

      Походу оба пойдут играть за Монако!

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 9 октября 2018, 17:53

      А на Китай распространяется отстранение?
      Или везде без исключения.

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      Рейтинг: +38

      Павленко > subbotaspartak 9 октября 2018, 18:57

      Как я понимаю это лишь запрет на игру внутри страны будет! Это не Решение Фифа и не влечет полного отстранения от футбола!

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      Рейтинг: +575

      Mark68 9 октября 2018, 17:53

      ...Хамство и Беспредел надо наказывать!!! Или на общих основаниях : сизо-суд-колония. Или..: суд- полное возмещение материального ущерба - морального ущерба-оплата лечения потерпевших - оплата реабилитации потерпевших-если понадобится! дальнейшее содержание потерпевших - исправительные работы-дисквалификация полная и длительная(если снова нарушат, то продление)

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      Рейтинг: +151

      rerih 9 октября 2018, 17:52

      Поддерживаю пожизненную дисквалификацию...задрали уже эти подонки...в нархоз пусть идут, посмотрим когда халявные деньги закончатся что будут делать...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 октября 2018, 17:41

      Нужен еще один пункт Расстрелять! Коко первый пойжет

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