Манчини: «Балотелли и Белотти будут вызваны в сборную тогда, когда наберут форму»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил свое решение не приглашать Марио Балотелли и Андреа Белотти на товарищеский матч со сборной Украины и на игру с Польшей в рамках Лиги наций.

«На данный момент Балотелли и Белотти находятся не в лучшей своей форме, но они все равно являются частью команды.

Дверь в сборную открыта для всех. Когда Марио и Андреа будут готовы на 100 процентов, они будут вызваны», – заявил Манчини.

Матч с Украиной итальянцы проведут 10-го октября, а с Польшей сыграют 14-го.