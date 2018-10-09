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    Манчини: «Балотелли и Белотти будут вызваны в сборную тогда, когда наберут форму»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил свое решение не приглашать Марио Балотелли и Андреа Белотти на товарищеский матч со сборной Украины и на игру с Польшей в рамках Лиги наций.

    «На данный момент Балотелли и Белотти находятся не в лучшей своей форме, но они все равно являются частью команды.

    Дверь в сборную открыта для всех. Когда Марио и Андреа будут готовы на 100 процентов, они будут вызваны», – заявил Манчини.

    Матч с Украиной итальянцы проведут 10-го октября, а с Польшей сыграют 14-го.

    Источник: L' Equipe

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    09.10.2018 08:56
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