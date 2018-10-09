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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Радимов: «Не думаю, что «Зенит» должен разорвать контракт с Кокориным»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал инцидент с участием форварда первой команды Александра Кокорина. Он участвовал в избиении чиновника в Москве.

    «Нужно ли разрывать контракт с Кокориным? Да нет, наверное. А почему надо? Это в первую очередь повлияет на их собственную репутацию. Клуб же не может ходить и следить за каждым футболистом. В девять утра в Москве вы как будете следить?

    Пока футболист на базе — клуб должен следить. Понятно, что должны быть какие-то санкции. Это позор? Скажем так: ситуация не очень хорошая. Я бы ещe понял, если бы это произошло вечером. Но не за завтраком же!» – считает тренер.

    В отношении Кокорина завели уголовное дело.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2018 01:49
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:16

      Радимов хочет взять его на перевоспитание.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2018, 16:19

      кончился твой кокошник забудь его навсегда

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 октября 2018, 15:24

      Раньше я был нейтрален к Радимову. Но почитав ту х....ню, что он несёт - понял какой он м.....ак.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 > la verdad 10 октября 2018, 10:53

      Это точно. И Зенит-2 развалил!

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      Рейтинг: +24

      Tom House 9 октября 2018, 15:10

      Я всегда знал что радимов чудак на букву "М", а сейчас в этом окончательно убедился! Как можно оправдывать преступления и называть их - "ситуация не очень хорошая"... печально за человека!

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 15:06

      Вы ему бонусные выпишите на штрафы!!!Продайте Паредеса,что бы гавнюка этого откупить!!!Люди за подзатыльники сидят....хотя народных денег дофига,можете и не продавать...

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 9 октября 2018, 14:09

      надо не просто контракт разорвать,а ещё и конфисковать имущество,а затем в сизо в камеру к петухам закрыть

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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 13:20

      Ты, Влад, Кокошке еще о талонах на усиленное питание похлопочи. Он же "звезда", ему законы не писаны. И ты, похоже, про законы ничего не слышал.

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      Рейтинг: +112

      mamont14 9 октября 2018, 12:28

      Бл...ть Радимов, какой же ты муд...к! Отвратительный человек.

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      Рейтинг: +25020

      bset 9 октября 2018, 12:28

      Ну да, давайте защищать. Ну шампанское пил, ну пострелял, ну людей избил, ну бухой постоянно, ну в центре всяких скандалов, ну прав лишили разок, ну с телками голыми в бане застукали, хотя у него была девушка (или жена), ну с кем не бывает. Ну ошибся человек раз. Ну два ошибся, три, четыре, пять, еще сколько-то. Давайте все ему простим.

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      Рейтинг: +6325

      порт 9 октября 2018, 12:22

      А ты подумай, Влад.

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