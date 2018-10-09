Радимов: «Не думаю, что «Зенит» должен разорвать контракт с Кокориным»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал инцидент с участием форварда первой команды Александра Кокорина. Он участвовал в избиении чиновника в Москве.

«Нужно ли разрывать контракт с Кокориным? Да нет, наверное. А почему надо? Это в первую очередь повлияет на их собственную репутацию. Клуб же не может ходить и следить за каждым футболистом. В девять утра в Москве вы как будете следить?

Пока футболист на базе — клуб должен следить. Понятно, что должны быть какие-то санкции. Это позор? Скажем так: ситуация не очень хорошая. Я бы ещe понял, если бы это произошло вечером. Но не за завтраком же!» – считает тренер.

В отношении Кокорина завели уголовное дело.

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