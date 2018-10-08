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    Какой вы футболист?

    Черышев: «Все думали, что «Реал» победит ЦСКА. Это была сенсация»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Реалом» (1:0).

    – Как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом»?

    – Это была сенсация. «Реал» сейчас не в лучшей форме, но все думали, что «Реал» победит. Я хотел их поздравить, очень рад за Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и других футболистов сборной. Головин уже в «Монако», так что его не называю. Молодцы, ребята, хорошо сыграли.

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    Источник: РФС

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    08.10.2018 23:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2018, 18:58

      согласен

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 9 октября 2018, 08:56

      Я ТОЖЕ ДУМАЛ ЧТО ЦСКА ПРОДУЕТ ОДНАКО ВСЕ НЕ ТАК СКЛАЛОСЬ!!!НЕУЖЕЛИ БЕЗ РОНАЛЬДО РЕАЛ СЛАБ ИЛИ ПРОСТО ПОШЛА ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ!!???

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 октября 2018, 07:52

      Да

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 октября 2018, 06:39

      Я не спорю, что это была сенсация и прочее, но надо уже забыть про этот матч и готовится к следующим

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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 октября 2018, 03:21

      Рано хороните ЦСКА

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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 октября 2018, 00:43

      вошли в историю...

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