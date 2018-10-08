Черышев: «Все думали, что «Реал» победит ЦСКА. Это была сенсация»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Реалом» (1:0).

– Как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом»?

– Это была сенсация. «Реал» сейчас не в лучшей форме, но все думали, что «Реал» победит. Я хотел их поздравить, очень рад за Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и других футболистов сборной. Головин уже в «Монако», так что его не называю. Молодцы, ребята, хорошо сыграли.

Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем