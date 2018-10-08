Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Некоторые игроки сборной России могли бы попасть в сборную мира»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, кто из игроков его команды имел возможность попасть в символическую сборную ФИФА по итогам года. Специалист считает, что туда, в частности, могли включить Сергея Игнашевича.

    «У нас есть футболисты, которые могли бы попасть в эту команду. Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Игнашевич, Александр Головин. Но состав выбираем не мы, нас не спрашивают», – сказал Черчесов.

    Наша команда на ЧМ-2018 вылетела в четвертьфинале.

    Источник: «Познер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 10:47

      И тренер для сборной мира уже есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 октября 2018, 22:53

      КосмоСтас, эйфории больше нет, хорош нести чушь.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 8 октября 2018, 21:59

      В сборную самых высоких зарплат точно !)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 октября 2018, 21:51

      Игнашевич - точно, вот кого в сборную Мира надо!
      Космостас перегрелся похоже, забыл сказать только что тренером этой сборной его самого надо брать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12193

      ВетеR 8 октября 2018, 21:48

      Головокружение от непонятно чего)))
      Очень похоже на бред психически больного((
      Не один из перечисленных игроков негоден даже в двадцатую сборную мира!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4436

      ЮНик 8 октября 2018, 21:32

      Да практически всех можно зачислить в "межгалактическую сборную Вселенной". Во главе с главным космонавтом.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 октября 2018, 21:19

      И тут Саламыча понесло.Реал теперь будет называться старый Спартак,а Барселона Нью-Цска.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11