Черчесов: «Некоторые игроки сборной России могли бы попасть в сборную мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, кто из игроков его команды имел возможность попасть в символическую сборную ФИФА по итогам года. Специалист считает, что туда, в частности, могли включить Сергея Игнашевича.

«У нас есть футболисты, которые могли бы попасть в эту команду. Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Игнашевич, Александр Головин. Но состав выбираем не мы, нас не спрашивают», – сказал Черчесов.

Наша команда на ЧМ-2018 вылетела в четвертьфинале.