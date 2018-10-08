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    Дзюба: «Может, Акинфеев еще передумает. Игорь, всегда жду тебя в сборной»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к вратарю Игорю Акинфееву, который 1-го октября завершил выступления на национальном уровне.

    Игорю спасибо огромное, может, еще передумает. В любом случае, Игорь, всегда жду тебя в сборной. Очень уважаю его и очень тепло к нему отношусь», – сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной.

    Напомним, сегодня команда Станислава Черчесова начала подготовку в играм Лиги наций. 11-го октября россияне сыграют с командой Швеции в Калиниграде, 14-го примут сборную Турции в Сочи.

    В связи с уходом Акинфеева из сборной капитанская повязка перешла к Дзюбе.

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 18:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 9 октября 2018, 19:34

      Тяжка капитанская ноша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 октября 2018, 18:59

      Вот шалунишка!))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6325

      порт 8 октября 2018, 18:13

      Ждун, твою дивизию.

      5
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