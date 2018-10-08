Дзюба: «Может, Акинфеев еще передумает. Игорь, всегда жду тебя в сборной»

Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к вратарю Игорю Акинфееву, который 1-го октября завершил выступления на национальном уровне.

Игорю спасибо огромное, может, еще передумает. В любом случае, Игорь, всегда жду тебя в сборной. Очень уважаю его и очень тепло к нему отношусь», – сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной.

Напомним, сегодня команда Станислава Черчесова начала подготовку в играм Лиги наций. 11-го октября россияне сыграют с командой Швеции в Калиниграде, 14-го примут сборную Турции в Сочи.

В связи с уходом Акинфеева из сборной капитанская повязка перешла к Дзюбе.