Артур отдал 135 точных пасов в матче за «Барселону». Это рекорд сезона

Пока что от него впечатление неплохое, но реально его хвалить можно будет, когда будут ГП и голы, а пока что это просто перепасовка в центре поля.
Встреча 8-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершилась со счетом 1:1.
Полузащитник каталонцев Артур отдал 142 передачи, 135 из которых оказались точными. Показатель является рекордным в текущем сезоне Примеры.
По информации FourFourTwo, столько точных пасов в выездном матче сине-гранатовых было только у полузащитника Хави Эрнандеса в 2012 году.
Артур пополнил состав испанского клуба в январе, перейдя из «Гремио» за 27,9 миллионов евро. В текущем сезоне он провел семь матчей за команду Эрнесто Вальверде во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.
В сентябре 22-летний Артур дебютировал за сборную Бразилии.