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    Артур отдал 135 точных пасов в матче за «Барселону». Это рекорд сезона

    Встреча 8-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершилась со счетом 1:1.

    Полузащитник каталонцев Артур отдал 142 передачи, 135 из которых оказались точными. Показатель является рекордным в текущем сезоне Примеры.

    По информации FourFourTwo, столько точных пасов в выездном матче сине-гранатовых было только у полузащитника Хави Эрнандеса в 2012 году.

    Артур пополнил состав испанского клуба в январе, перейдя из «Гремио» за 27,9 миллионов евро. В текущем сезоне он провел семь матчей за команду Эрнесто Вальверде во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

    В сентябре 22-летний Артур дебютировал за сборную Бразилии.

    Источник: Opta

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    08.10.2018 13:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 17:03

      Пока что от него впечатление неплохое, но реально его хвалить можно будет, когда будут ГП и голы, а пока что это просто перепасовка в центре поля.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 октября 2018, 14:35

      ага, а сколько обостряющих??? все тупо на защитника или бускетса.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 октября 2018, 14:00

      из них 90 на два три метра, если не Месси Барса бы уже давно превратилась в Сельту или Леванте

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