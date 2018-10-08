Игнатьев – о судействе: «Непонятно, как с углового может быть офсайд»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал работу судей в матче с ЦСКА.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

– Первая мысль после удаления – как можно строже сыграть в обороне и ждать своего момента. Мы его дождались. После удаления заиграли еще более организованно. Проявили характер и победили по делу. Молодцы.

– Хеведес часто забивает на тренировках?

– Он приходит в штрафную на стандарты. Сегодня здорово разобрался. Нужно отметить и Чорлуку – сделал пас, как Роналдиньо. Защитники забили за нападающих.

– Что скажете о незасчитанном голе?

– Непонятно, как с углового может быть офсайд. Возможно, судья зафиксировал фол? Сложно сказать, нужно смотреть повторы.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА