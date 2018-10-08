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    Игнатьев – о судействе: «Непонятно, как с углового может быть офсайд»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал работу судей в матче с ЦСКА.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

    – Первая мысль после удаления – как можно строже сыграть в обороне и ждать своего момента. Мы его дождались. После удаления заиграли еще более организованно. Проявили характер и победили по делу. Молодцы.

    – Хеведес часто забивает на тренировках?

    – Он приходит в штрафную на стандарты. Сегодня здорово разобрался. Нужно отметить и Чорлуку – сделал пас, как Роналдиньо. Защитники забили за нападающих.

    – Что скажете о незасчитанном голе?

    – Непонятно, как с углового может быть офсайд. Возможно, судья зафиксировал фол? Сложно сказать, нужно смотреть повторы.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.10.2018 08:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +616

      smersh45 8 октября 2018, 15:31

      судейство не айс

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 8 октября 2018, 14:07

      Молодой ещё. Многого не знает. :-)))

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:43

      Да уж, но если только не замешаны баксы.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 октября 2018, 11:12

      "..заиграли ЕЩЁ более организованно"))))
      Дык,вы пля выходите всемером, чтоб показывать идеал организованности и снова чемпионами станете...
      А пока семеро на поле, четверо будут правила учить, как можно попасть в офсайд после подачи углового)))

      2
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      Рейтинг: +8899

      vladik12 8 октября 2018, 09:14

      Двинутый шоле? Там вообще-то передача уже после подачи с угла шла.

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > vladik12 8 октября 2018, 11:56

      Только вот Облекову (грамотно написать эту фамилию мешает мат-фильтр, лол) об этом забыли сказать. Он был на одной линии с Чорлукой, так что офсайда не было.

      7
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      Рейтинг: +8899

      vladik12 > Файдаэн 8 октября 2018, 16:07

      Я не говорю, что оффсайда не было. Прост выразил недоумение по поводу слов Игната.

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