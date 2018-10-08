Рахимов – о ничьей с «Анжи»: «Можно сказать, что потеряли очки»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов остался недоволен результатом своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Анжи».

«Можно сказать, что потеряли очки. Ожидали, что «Анжи» будет играть глубоко в обороне, они проводят так все матчи, особенно на выезде. Именно так они играли в победных матчах – с «Уралом», «Динамо» и «Зенитом». Стиль у них не меняется, за небольшим исключением.

В обороне у соперника большое количество игроков, нужно было расшатывать оборону, менять направление атаки. В некоторых эпизодах мы делали это неплохо. Но в большей части моментов, когда разворачивали атаку, замедляли игру. Преимущество на флангах, которое мы создавали, уходило – соперник успевал перемещаться.

В такой игре неизбежно возникают одна-две ситуации, когда соперник может забить. И такие ситуации были у «Анжи». Но у нас было подавляющее преимущество, нанесли множество ударов по воротам. Не хватало качества исполнения.

В играх с таким соперником очень важно наличие индивидуального мастерства, умения решить эпизод. У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Поэтому считаю, что мы потеряли очки», – сказал Рахимов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Анжи» завершился со счетом 0:0. Грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 очками, а махачкалинцы идут на 13 строчке с 10 очками.