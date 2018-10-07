Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и теперь идет второй в таблице

«Валенсия» дома сыграла вничью с «Барселоной» в матче 8-го тура Примеры – 1:1.

Хозяева набрали 9 очков и поднялись на 13-ю строчку в таблице, «Барселона» с 15-ю очками идет второй в турнирной таблице. Первое место занимает «Севилья» с 16-ю очками.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Валенсия – Барселона – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гарай, 2; 1:1 – Месси, 23.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12), Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67).

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Дембеле, 84), Артур (Рафинья, 88), Суарес, Месси, Альба, Вермален.

Предупреждения: Солер, 43; Парехо, 58 – Суарес, 41; Коутиньо, 58.

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