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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и теперь идет второй в таблице

    «Валенсия» дома сыграла вничью с «Барселоной» в матче 8-го тура Примеры – 1:1.

    Хозяева набрали 9 очков и поднялись на 13-ю строчку в таблице, «Барселона» с 15-ю очками идет второй в турнирной таблице. Первое место занимает «Севилья» с 16-ю очками.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Валенсия – Барселона – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гарай, 2; 1:1 – Месси, 23.

    «Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12), Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67).

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Дембеле, 84), Артур (Рафинья, 88), Суарес, Месси, Альба, Вермален.

    Предупреждения: Солер, 43; Парехо, 58 – Суарес, 41; Коутиньо, 58.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 23:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 10:59

      В Примере намечается интересная борьба за чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 октября 2018, 00:48

      В этом сезоне поболею за Атлетико)) а то только Барса и Реал....однотипно и скучно))) надо сменить чемпиона!

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 октября 2018, 00:13

      Разучилась Барса "автобусы" под откос пускать.С атакующими командами,вроде Тоттенхэма, все намного проще.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 октября 2018, 00:00

      Столько бабак тратят а с мозгами тренера после пепа не нашли
      ..энрики БлогодарЯ игрокам выигрывал и тоже самое и щас

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 октября 2018, 23:53

      Так натужно играет Барса, нет лёгкости, набрали "золотых" мальчиков, а они никакие. Месси устал всё тянуть на себе, Суарес старается, но этого не достаточно. По моему после ухода Иньесты исчез креатив. Что-то надо менять. Барса - удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 23:48

      Первый тайм был обнадёживающим, что увидим много голов. Но во втором засуха оказалась...

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Рубик Докоян 8 октября 2018, 01:19

      Да, согласен! Сдавать стала Барселона в гостях - в последних играх.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Almazovich 8 октября 2018, 07:17

      Обращает на себя внимание, что в этом сезоне все лидеры и гранды европейского футбола выступают слабее в своих чемпионатах со старта, кроме "Юве" и "ПСЖ". Но этим двум лидерам просто некому оказывать достойное сопротивление в своих чемпионатах.

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 октября 2018, 23:39

      у Атлетико в этом сезоне максимально высокие шансы стать Чемпионом.его основные конкуренты принялись серьезно и надолго валять дурака.

      6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 октября 2018, 23:38

      л ох и б л ядь, меняйте на х у й су ар еса, и артура который вперед пас не дает а только назад!

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