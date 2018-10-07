Семин: «Если карточку Эдера не отменят, Чорлука будет нападающим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал эпизод с удалением форварда Эдера в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Четвертая красная карточка в сезоне. Можете это объяснить?

– Эдер даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Посмотрите видеоповтор. Почему не сделаем, как в Европе? Судья бы отошел, посмотрел 30 секунд – и я сейчас говорил бы об игре, а не о судействе.

– Как решите проблему в атаке в следующей игре?

– У нас и сейчас проблемы с составом. Нет Фарфана, Рыбуса, Смолова. Как решать? Может обратимся в комитет по этике – может, они отменят эту карточку Эдеру? Как думаете? Должна же быть объективность. Если нет, Чорлука будет нападающим. Видели, как он пяткой сыграл.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА