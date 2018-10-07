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    Какой вы футболист?

    Семин: «Если карточку Эдера не отменят, Чорлука будет нападающим»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал эпизод с удалением форварда Эдера в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – Четвертая красная карточка в сезоне. Можете это объяснить?

    – Эдер даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Посмотрите видеоповтор. Почему не сделаем, как в Европе? Судья бы отошел, посмотрел 30 секунд – и я сейчас говорил бы об игре, а не о судействе.

    – Как решите проблему в атаке в следующей игре?

    – У нас и сейчас проблемы с составом. Нет Фарфана, Рыбуса, Смолова. Как решать? Может обратимся в комитет по этике – может, они отменят эту карточку Эдеру? Как думаете? Должна же быть объективность. Если нет, Чорлука будет нападающим. Видели, как он пяткой сыграл.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 21:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1969

      Niko 8 октября 2018, 07:12

      Запарили уже о судействе. Нытики. Обе жёлтые 100% были. А говорили бы о игре, если бы она была.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 октября 2018, 03:10

      Нечего нового не случилось ! Едем дальше

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 22:07

      это ваши проблемы,Юрий Палыч

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      Рейтинг: +90

      alikatos 7 октября 2018, 22:04

      Есть Миранчук Ал

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      Рейтинг: +7850

      BarStep 7 октября 2018, 22:03

      Какой - то идиотизм действительно... Россия, в которой впервые на ЧМ применили VAR, и успешно эта система себя показала - в РПЛ, почему - то решили, что это излишне и квалификация их судейского корпуса в этой системе не нуждается..

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      Рейтинг: +12

      Serious 060 7 октября 2018, 22:02

      Локомотиву не привыкать выпускать в нападение защитника при отсутствии форвардов.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 октября 2018, 21:59

      Комитет по этике давно у Гинера в кармане, Семин это знает...Может, шпилит Геркуса за состав?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > тщмек 19 7 октября 2018, 22:10

      у гинера состав и по стоимости ,и по функционалу меньше геркуса... так что язык засунь в жопу !!!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 84aivengo 7 октября 2018, 22:19

      Ты с кем разговариваешь, дебил? Мне насрать на гинеровский состав, а комитет по этике в Европе твой фюрер еще не купил, так что отсасывай в следующем матче без вратаря

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > тщмек 19 7 октября 2018, 22:21

      сладкоголосый,видать.. ? трудно с такими общаться...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > тщмек 19 7 октября 2018, 22:26

      я пожалуй,спать.... а ты нервы береги,словарный запас и руки мыть после "насрать"

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 84aivengo 7 октября 2018, 22:40

      Не кобыле учить нас словарному запасу, спи, дитя левых пенальти и чемпионств

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > тщмек 19 7 октября 2018, 23:16

      я горд за свой клуб- ЦСКА,с 2002 года....и таких же как ты ненавижу..

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      Рейтинг: +13

      Deadscream1 > 84aivengo 7 октября 2018, 23:17

      Сегодня к сожалению гордиться было нечем( Проиграли по делу, не создали ни одного по настоящему опасного момента у ворот соперника который 25 минут играл в меньшинстве.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Deadscream1 7 октября 2018, 23:22

      согласен... на реал весь запал ушел..

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > 84aivengo 7 октября 2018, 23:35

      дитя левых пенальти и КАБИНЕТНЫХ чемпионств

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > ухоженный крокодил 7 октября 2018, 23:36

      Сборную обсерать приготовилась, проститутка?

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 октября 2018, 21:58

      Поэтому и трактуется опасная игра высоко поднятой ногой
      А ещё тренер со стажем.

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