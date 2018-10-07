Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черышев – в запасе «Валенсии» на матч с «Барселоной». Месси и Суарес – в старте у каталонцев 

    Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной».

    «Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Батшуайи, Гамейро.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Альба, Вермален.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2018 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 7 октября 2018, 21:18

      отсутствие Дембеле обнадеживает..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11