Черышев – в запасе «Валенсии» на матч с «Барселоной». Месси и Суарес – в старте у каталонцев 

Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной».

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гедеш, Батшуайи, Гамейро.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Альба, Вермален.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!