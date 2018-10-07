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    Лига 1. Голевой пас Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

    В матче 9-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл «Ренну» (1:2) и опустился на 18-е место в турнирной таблице.

    Россиянин Александр Головин отдал голевую передачу. Это его первое результативное действие во Франции.

    В другой встрече «Марсель» победил «Кан» и поднялся на третье место.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

    Монако – Ренн – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Да Силва, 14; 1:1 – Фалькао, 49; 1:2 – Бен Арфа, 77.

    Удаление: Раджи, 45+1 – нет.

    Марсель – Кан – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Митроглу, 36; 2:0 – Товен, 45; 2:1 – Джику, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 7 октября 2018, 20:57

      Саня , в какую же ж...у тебя отправили .

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      Рейтинг: +918

      shikari__ 7 октября 2018, 20:04

      Голевой пас Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном». Что то новенькое. Тогда уж голевой пас и желтая карточка не спасли Монако..

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