РПЛ. «Рубин» выиграл у «Урала» и обошел в таблице «Спартак» и ЦСКА

«Рубин» обыграл «Урал» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард казанцев Сердар Азмун.

«Рубин» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в таблице. «Урал» с 11-ю очками идет девятым.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Азмун, 21.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов (Байрамян, 62), Навас, Уремович, Камболов (Сорокин, 76), Подберезкин (Могилевец, 59), Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров (Юсупов, 86), Жигулев (Бавин, 76), Бикфалви, Кабир, Панюков (Егорычев, 66), Ильин.

Предупреждения: Азмун, 68; Игорь Коновалов, 83.

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