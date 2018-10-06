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    РПЛ. «Рубин» выиграл у «Урала» и обошел в таблице «Спартак» и ЦСКА

    «Рубин» обыграл «Урал» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард казанцев Сердар Азмун.

    «Рубин» набрал 17 очков и поднялся на четвертую строчку в таблице. «Урал» с 11-ю очками идет девятым.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Азмун, 21.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов (Байрамян, 62), Навас, Уремович, Камболов (Сорокин, 76), Подберезкин (Могилевец, 59), Игорь Коновалов, Полоз, Азмун.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров (Юсупов, 86), Жигулев (Бавин, 76), Бикфалви, Кабир, Панюков (Егорычев, 66), Ильин.

    Предупреждения: Азмун, 68; Игорь Коновалов, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 20:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 7 октября 2018, 08:56

      Бердыев - это Макаренко от футбола, и оспаривать сие всё-равно, что ссать против ветра !

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 22:15

      Рубин с победой! Бердыев создает конкурентноспособную команду.

      5
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      Рейтинг: +1297

      compka 6 октября 2018, 21:33

      Рубиновые, не расслабляться ! Всё только начинается ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5515

      _Marqella_ 6 октября 2018, 21:23

      Казань с победой !!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD 6 октября 2018, 21:11

      Тяжелые 3 очка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 21:01

      В этом сезоне игры на старте многим командам тяжело даются. Ожидал и прогнозировал победу " Рубина". Курбан потихоньку там команду создаст.

      6
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 6 октября 2018, 21:00

      С победой!!!

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 6 октября 2018, 20:56

      ...выпил 3 таблетки---Рубин и болельщики с труднейшей победой!!!

      3
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