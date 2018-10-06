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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Карпин: «После концерта Басты красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично» 

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о газоне на «Ростов Арене» во время матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

    – Как вам поле после концерта Басты?

    – Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало — смешно.

    Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта – не знаю, кто за это отвечает.

    – Почему вы все же решили играть матч здесь?

    – Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч.

    Ранее сообщалось, что газон «Ростов Арены» не пострадал во время концерта.

    Источник: ФК «Ростов»

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    06.10.2018 20:16
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 октября 2018, 14:38

      Прям, как в Советской Армии в былые времена..))

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 октября 2018, 02:13

      Как сказал Валера - главная задача на сезон - остаться в РПЛ. А Ростов и так идет с опережением графика для решения этой задачи.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 7 октября 2018, 02:07

      Да, рузультат неожиданный. Ростов расслабился А Оренбургу спасибо , что внесли интригу в чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 7 октября 2018, 00:46

      Баста, трава и ещё что, какая хрень?!.
      Кто просрал домашний матч?
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!
      Спасибо, мужики!

      0
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      Рейтинг: +3597

      anatolich72 7 октября 2018, 00:05

      Играли ПЛОХО но травку жалко

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 6 октября 2018, 23:52

      Бомбардир, «во» время матча 10-го тура....пишется правильно!
      Как так можно то, и так часто!!!

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 октября 2018, 22:16

      Играли плохо и этому нет оправдания.А Оренбург показал что он вообще футбол играть не умеет

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 22:09

      Кому теперь жаловаться, если все разрешено сверху.

      7
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 октября 2018, 21:18

      Ну вот и понеслась коса на камень, у нас сейчас людей проще ставить друг с другом, всё хотят колкости и лайков, зубов нам собачьих не хватает что бы загрысть друг друга!

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 октября 2018, 21:04

      В Китае, в отличие от России, проводятся показательные расстрелы воров - коррупционеров на стадионах. Трава не мнется

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > neim 7 октября 2018, 10:31

      Туда приводят бесплатно тех, кто отбывает срок и готовится к выходу

      0
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