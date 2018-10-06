Карпин: «После концерта Басты красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично» 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о газоне на «Ростов Арене» во время матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

– Как вам поле после концерта Басты?

– Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало — смешно.



Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта – не знаю, кто за это отвечает.

– Почему вы все же решили играть матч здесь?

– Поле повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч.

Ранее сообщалось, что газон «Ростов Арены» не пострадал во время концерта.