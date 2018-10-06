РПЛ. «Ростов» проиграл «Оренбургу»

Сценарий был букмекерский!
В матче 10-го тура РПЛ «Оренбург» в гостях победил «Ростов» – 1:0. Единственный гол забил Сергей Терехов.
«Оренбург» поднялся на шестое место, «Ростов» – третий.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Терехов, 11.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев, Кьяртассон (Шомуродов, 58).
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 83), Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70).
Предупреждения: Паршивлюк, 37; Гацкан, 90+2 – Андреев, 23; Афонин, 54; Мишкич, 82; Сутормин, 90+2; Ойеволе, 90+2; Чуканов, 90+2.