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    РПЛ. «Ростов» проиграл «Оренбургу»

    В матче 10-го тура РПЛ «Оренбург» в гостях победил «Ростов» – 1:0. Единственный гол забил Сергей Терехов.

    «Оренбург» поднялся на шестое место, «Ростов» – третий.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Терехов, 11.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев, Кьяртассон (Шомуродов, 58).

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 83), Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70).

    Предупреждения: Паршивлюк, 37; Гацкан, 90+2 – Андреев, 23; Афонин, 54; Мишкич, 82; Сутормин, 90+2; Ойеволе, 90+2; Чуканов, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 18:24
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 7 октября 2018, 08:47

      Сценарий был букмекерский!

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 7 октября 2018, 03:01

      О-буржане не Е-буржане, они ооочень опасны для любой комманады. Молодцы ребяты, с победой. Ростовщики огорошили, поймали расслабуху , после ограбления масквабцев

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      Рейтинг: +3580

      Axe111 6 октября 2018, 23:05

      Позорная продажа. Как с крыльями один в один

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Axe111 6 октября 2018, 23:07

      Как доктор тебе плюсую ибо знаю, что это не лечится, сынок...

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Axe111 13 октября 2018, 23:36

      Отвечаю с опозданием не было времени но для тебя дибилоида есть минута! Иди смотри первый канал мальчик там для тебя передачи!!!!

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 6 октября 2018, 22:06

      Знала, что не умеют играть на новом поле...
      Верила, что сумеют разбить стереотипы! Ан нет...
      Хереново, Ростсельмаш!
      Удачи!

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 21:36

      С Оренбургом надо быть осторожным. Команда тренерская ,хорошо обученная обороняться. Исходя из собственных возможностей они и играют в такой футбол. Вратарь Фролов пожалуй готов и для сборной ,очень уверенно стоит в воротах. Ростов имел ощутимое преимущество но своими моментами не воспользовался.

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 6 октября 2018, 21:25

      Пропустили вовсе не обязательный гол.Ну а потом Оренбург включил глухую оборону и выстоял.С такими клубами очень трудно играть любой команде.Оренбург -неприятная,колючая команда,способная и "укусить" .В этом уже убедилась не одна команда.Жаль что ростовчане не смогли отыграться.Ведь моменты были и не один.Настораживает то что в игре с ЛОКО не будет Гацкана.Он системообразующий игрок и его явно не будет хватать.Калачёв же продолжает удивлять и восхищать.На мой взгляд он с успехом мог бы и ещё один сезон сыграть на высоком уровне.Жаль будет если он повесит бутсы на гвоздь.Остальные игроки сегодня тоже выглядели вполне себе прилично.Игра Ростова понравилась,результат же,увы,нет.Вот такой вышел парадокс...Не стоит расстраиваться.Ждём успешной игры и побед в дальнейших матчах!

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 октября 2018, 20:03

      Расслабились. Нельзя расслабляться. Я вот шахматами увлекаюсь. Бывает играешь, выигрываешь ферзя и считаешь, что победа в кармане. А соперник, сволочь, так не считает и бьётся до пследнего! Уж сколько партий так продул, имея лишнего ферзя.

      3
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 октября 2018, 19:42

      Так и думал. Сливают. И Анжи сольют.

      3
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Чуни Муни 6 октября 2018, 19:49

      А какой смысл сливать?

      2
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > Чуни Муни 6 октября 2018, 21:43

      Анжи может из премьер лиги слиться, посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:37

      "Оренбург" команда неуступчивая, настырная и волевая. С ней играть всем тяжело. Она не выглядят обречённой на избиение и всегда может ответить...

      6
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:40

      Да при чём тут Оренбург, сливают суки.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Чуни Муни 6 октября 2018, 19:45

      Мне об этом не докладывали, а расследование я не проводил... Про слив говорят когда не могут объяснить игру. Это, что первая победа "Оренбурга" или кто у них легко выигрывал ? Сейчас "МЮ" летит 0:2 к 10-й минуте, тоже будут говорить про слив Маура.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:47

      Золотые слова!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 6 октября 2018, 19:48

      Конспектируй... )))

      6
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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:52

      Просто не пойман не вор! Смотрю тот же матч

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 6 октября 2018, 20:00

      Ну чего об этом говорить. Я за почти 60 лет своего боления и смотрения футбола много всякого повидал. И разного рода "договоняки" откровенные и очень хорошо поставленные "спектакли", и сливы тренера в игре, когда в команде был раздрай. Но чаще были письма коллективные или походы группы игроков по инстанциям. А тут команда в призах, есть игра, играет у себя дома и сливает ?... Как там у классика нашего отечественного комедийного кино : " Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите".

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 6 октября 2018, 21:05

      60 лет боления !!!!!!!!!!!!!!!!!! **** ты пи...зшь!!!! Мне 40 я больше твоего пиз.....ва видел !!!!!!!!!!!! Ты **** Петросян!!!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 6 октября 2018, 21:08

      Мне сынок 66, смотрю с 4 лет, а всё помню с 8 лет с 1960 года, как и понимал тогда больше , чем многие вместе взятые...

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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. > Рубик Докоян 6 октября 2018, 21:48

      Мне 65, только что со стадиона. Все матчи смотрю, даже в Краснодар езжу. Вчера смотрел на Олимпе 2 молодёжку. Вот они и то лучше играли. Пацаном бегал на Сельмаш в 60-х годах. Вот сегодня смотрел за ними, такое ощущение что они с бодуна ( конечно нет), но такое ощущение. Постоянно киксуют, машут мимо мяча, все стандарты про....ли, ни кому на голову не попадал. Не игра а мучения. Калач ни одно стандарта нормально не подал. Пора Калачу и Гацкану на пенсию.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Ростов рулит. 6 октября 2018, 22:06

      Я к сожалению давно на футбол не хожу. Есть причины физического порядка и морального. По телеку порой противно смотреть, что там творится. А что касается самой игры, то в ней всякое бывает. У кого-то неудачный день и непруха, ну не идёт мяч в ворота хоть убей. Другим не хватает технического мастерства, а с игровым футбольным интеллектом и подавно у многих проблемы. Бей беги всё больше процветает, если есть физика и скоростная выносливость. Наше поколение никто за ручки в секции не приводил. Нас тренеры находили во дворах, на уроках физкультуры в школе или в двухсоронках как в моём случае. Пришли в ДСШа ( буква Ю позже добавилась) с 3 пацанами, мне 12,5 им по 14 лет и смотрели как тренируются наши сверстники, а в конце предложили им сыграть с нами. Нам тренер дал такого же шпендика как я , и мы им двадцатник засадили. Всех тренер пригласил на тренировки. Я тренировался со своей возрастной группой утром, а вечером со старшей. Также и в футбол, обыграли пацаном из команды класса "Б" и тренер нескольких пригласил в команду. А теперь кастинг родителей с их кошельками устраивают. Что касается ветеранов, то они ещё этот сезон отыграют, у Калача физика дай бог каждому молодому, а он в 37 как рысак носится. Неудачные матчи бывают у всех.

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > minaev23 7 октября 2018, 09:27

      Серёга, ты не прав ! Олег (Рубик Докоян) абсолютно нормальный и адекватный человек !

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 7 октября 2018, 10:23

      Молодой еще, а сказки любит рассказывать.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 13 октября 2018, 20:51

      Прошу прощения уважаемый за мой гонор. Извиняюсь от чистого сердца. Мой поклон вашему возрасту!!!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > MaxRnD 13 октября 2018, 20:53

      Спасибо что образумил!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 13 октября 2018, 20:55

      Проехали, Серёга. Извинения принимаются.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Рубик Докоян 13 октября 2018, 21:14

      Спасибо!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > minaev23 13 октября 2018, 21:19

      Да, без проблем. Не бери в голову. В отличие от тебя другим не дано понять, что возраст, знания и эрудицию оппонента надо если не понимать, то хотя бы уважать.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 октября 2018, 19:24

      Охренеть. Проиграть двум одинаковым командам...((( Крыльям и Оренбургу. Ростов, что с тобой??? Со Спартаком ты бился на смерть. Мяч выгрызал просто из ног. А сейчас что???? Как то слабо верится мне, в такой результат. Вы думали, что отыграли с красно-белыми и теперь вы всесильные?!
      Неееее, такой мазью мы не мажемся. Давайте работайте ребята. Впереди Краснодар, Локо, два Зенита.
      Очнись, клуб. Мы то надеемся и верим в вас.

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > geroin161 6 октября 2018, 19:36

      Я сам не понимаю! Москвичей по 0.1 каждого адома просто импотенты!!!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > minaev23 6 октября 2018, 19:48

      На выезде в автобус играете, надеясь на халявный гол, который убежав один раз можно и забить. А дома приходится играть против таких же автобусов, биться, как горох об стенку без результата. Вот и сегодня оказались в той же шкуре, и с Крыльями так же было. Вот и весь класс класс, о котором уже начали песни петь.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > minaev23 6 октября 2018, 19:52

      Они походу привыкли уже играть при 35-40 тыс зрителей. И для них это как норма. Адреналина не добавляет им. А поиграют они при 17 тыс, как в старые-добрые, так сразу призадумался...

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