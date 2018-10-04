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  • Ракитич: «При всем уважении к Модричу, он и другие знают, что есть футболист, отличающийся от всех остальных»

Ракитич: «При всем уважении к Модричу, он и другие знают, что есть футболист, отличающийся от всех остальных»

4 октября 2018, 16:33
5

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче второго тура Лиги чемпионов заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2018 года. В игре против лондонской команды аргентинец сделал дубль.

«При всем уважении к другим футболистам, которые выигрывали «Золотой мяч», мы знаем, что есть игрок, который отличается от других. И это Лео Месси.

Иногда бывают такие обстоятельства, как Лука Модрич, проводящий выдающийся сезон. И, возможно, люди хотят небольших перемен», – сказал Ракитич.

За последние 10 лет Месси пять раз выиграл «Золотой мяч». Столько же за этот период у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Ракитич Иван Модрич Лука
Комментарии (5)
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SoupMan
1538662088
подлизал так подлизал
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Jenea83
1538662409
А на сборах сборной Хорватии Модричу скажет "ты лучший"))
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Дедуктор
1538662690
Модрич унижен сборной Испании. И бит пионеротрядом ЦСКА. Как такому игрочишке можно давать титул? Месси должен получить и точка.
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zigbert
1538669543
Ну как тут не отметить своего одноклубника и друга.
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