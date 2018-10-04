Ракитич: «При всем уважении к Модричу, он и другие знают, что есть футболист, отличающийся от всех остальных»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче второго тура Лиги чемпионов заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2018 года. В игре против лондонской команды аргентинец сделал дубль.

«При всем уважении к другим футболистам, которые выигрывали «Золотой мяч», мы знаем, что есть игрок, который отличается от других. И это Лео Месси.

Иногда бывают такие обстоятельства, как Лука Модрич, проводящий выдающийся сезон. И, возможно, люди хотят небольших перемен», – сказал Ракитич.

За последние 10 лет Месси пять раз выиграл «Золотой мяч». Столько же за этот период у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.