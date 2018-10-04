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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ракитич: «При всем уважении к Модричу, он и другие знают, что есть футболист, отличающийся от всех остальных»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в матче второго тура Лиги чемпионов заявил, что нападающий каталонцев Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2018 года. В игре против лондонской команды аргентинец сделал дубль.

    «При всем уважении к другим футболистам, которые выигрывали «Золотой мяч», мы знаем, что есть игрок, который отличается от других. И это Лео Месси.

    Иногда бывают такие обстоятельства, как Лука Модрич, проводящий выдающийся сезон. И, возможно, люди хотят небольших перемен», – сказал Ракитич.

    За последние 10 лет Месси пять раз выиграл «Золотой мяч». Столько же за этот период у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Источник: Goal.com

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    04.10.2018 16:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:12

      Ну как тут не отметить своего одноклубника и друга.

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 октября 2018, 17:18

      Модрич унижен сборной Испании. И бит пионеротрядом ЦСКА.
      Как такому игрочишке можно давать титул?
      Месси должен получить и точка.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 октября 2018, 17:13

      А на сборах сборной Хорватии Модричу скажет "ты лучший"))

      6
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 4 октября 2018, 17:08

      подлизал так подлизал

      4
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