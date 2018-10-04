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    Триппьер: «Месси сегодня был как всегда невероятен»

    Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер назвал игру Лионеля Месси великолепной после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

    «Было обидно пропустить быстрый гол. Игра складывалась странно, ведь счет мог быть 4:1, но стал 2:3. Последний гол был за «Барселоной», это говорит о том, что они реализовали свои моменты.

    Ошибка Льориса? Это было его решение выйти из ворот и пойти на мяч. Но мы будем защищать его на все сто процентов.

    Сложно ли играть против Месси? В таких матчах хочется участвовать, ты мечтаешь о таких играх. Лео был как всегда невероятен. Когда он в такой форме, наблюдать за ним одно удовольствие.

    Сегодня «Барселона» была сильнее нас, но мы должны вынести из этой игры уроки. У нас впереди очередной матч, мы восстановимся и посмотрим, что было не так», – сказал Триппьер.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Барселона» завершился со счетом 2:4. «Бомбардир» вел текстовую онлайн трансляцию этой встречи. Англичане после двух игр занимают третью строчку в турнирной таблице с нулем очков, каталонцы делят первое место с «Интером» с шестью очками.

    И это один из лучших вратарей мира?

    Источник: BBC

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    04.10.2018 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 октября 2018, 10:13

      Киран, защитнику зрителем на поле быть преступно

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