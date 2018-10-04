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    Какой вы футболист?

    Коноплянка: «Матч с «Локомотивом»? Подумали, что играли с «Барселоной», было тяжело»

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:0).

    «Три очка – это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход поединка во втором тайме.

    Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

    Разница между первым и вторым таймами? Это же Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» – хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться», – сказал Коноплянка.

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2018 00:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 4 октября 2018, 12:34

      Автобус, он и в Африке автобус....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:21

      Слишком громкое сравнение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 4 октября 2018, 10:15

      Барса вас бы размазала как котят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:11

      Как "Барса" играет мы вчера видели в игре со "шпорами". "Отшпорили" англичан играючи в нападении, имея проблемы в защите, давнее слабое место у "Барсы". Ну а про "Локо", что говорить, все сами всё видели и пусть каждый сравнивает их игру с кем и с чем...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 4 октября 2018, 07:06

      Сильный комплимент!

      3
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 06:24

      просто локо не впечатляет

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 октября 2018, 03:56

      А Коноплянка молодец, мне тоже Локо понравился хоть я и не его болельщик.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 октября 2018, 03:05

      Главное результат.....

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 01:39

      Игра действительно шла до гола.
      Как бы чего не было, но Коноплянке респект.

      6
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      Рейтинг: -26

      dartkovkolya 4 октября 2018, 01:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq

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