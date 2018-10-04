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  • Коноплянка: «Матч с «Локомотивом»? Подумали, что играли с «Барселоной», было тяжело»

Коноплянка: «Матч с «Локомотивом»? Подумали, что играли с «Барселоной», было тяжело»

4 октября 2018, 00:17
13

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:0).

«Три очка – это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход поединка во втором тайме.

Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

Разница между первым и вторым таймами? Это же Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» – хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться», – сказал Коноплянка.

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Шальке-04 Локомотив Коноплянка Евгений
Комментарии (13)
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DeStar
1538601681
Завтра будут всякие эксперты говорить по телеку при разборах матча " Играли на уровне барселоны, но не победили"
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сейду
1538602397
А где новость о том, что он (не) показал труселя с украинским флагом?
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dartkovkolya
1538604953
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
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Мары
1538606386
Игра действительно шла до гола. Как бы чего не было, но Коноплянке респект.
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пряник929
1538611546
Главное результат.....
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erma
1538614604
А Коноплянка молодец, мне тоже Локо понравился хоть я и не его болельщик.
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серега кашин
1538623468
просто локо не впечатляет
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spartakuz
1538626014
Сильный комплимент!
Ответить
Рубик Докоян
1538629904
Как "Барса" играет мы вчера видели в игре со "шпорами". "Отшпорили" англичан играючи в нападении, имея проблемы в защите, давнее слабое место у "Барсы". Ну а про "Локо", что говорить, все сами всё видели и пусть каждый сравнивает их игру с кем и с чем...
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zigbert
1538641282
Слишком громкое сравнение.
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