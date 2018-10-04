Коноплянка: «Матч с «Локомотивом»? Подумали, что играли с «Барселоной», было тяжело»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:0).

«Три очка – это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход поединка во втором тайме.

Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

Разница между первым и вторым таймами? Это же Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» – хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться», – сказал Коноплянка.

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