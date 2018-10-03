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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Маркизио не сыграет со «Славией» из-за болезни

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с пражской «Славией», сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.

    «Маркизио, к сожалению, заболел и не примет участия в матче», – сказал специалист.

    В нынешнем сезоне итальянец провел за «Зенит» пять игр, в которых отметился одним голом.

    Матч «Зенит» – «Славия» состоится в четверг, 4 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.10.2018 17:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 октября 2018, 10:27

      Пришла пора задвигать крышу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 октября 2018, 09:49

      Здоровья, что еще можно сказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 октября 2018, 00:32

      акллиматизация одним словом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 4 октября 2018, 00:02

      старый как и Жирик вот и заболел

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 октября 2018, 21:14

      Маркиза, подкосил Питерский климат.
      Здоровья Маркиз!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2009

      DMитрий 3 октября 2018, 20:02

      Рождественских снежинок нет.
      Такая вот погода здесь.
      И кто-то жадно берет за ворот.
      Куда идти? - Хоть в лисьи норы лезть.
      С новым годом, крошка!
      С новым годом! Хэй-е-е-е-ей
      Подожди немножко,
      Будет веселей.
      Рождественских снежинок нет,
      Снегурку замели.
      И кто-то жадно берет за ворот.
      Замерзли Жигули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100908

      zigbert 3 октября 2018, 19:47

      С кем не бывает ,болезни избежать нельзя.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 3 октября 2018, 19:23

      Скорее всего Семак считает что проверенный вариант Паредес-Кузяев надёжнее. Видимо не только мне показалось что появление Маркизио в стартовом составе привело к разрушению наигранных связей и повлияло на результат в Каспийске.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 октября 2018, 17:55

      Такая погода -- сам приболел !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 октября 2018, 17:52

      eaaaaa

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > bumer_moscow 3 октября 2018, 19:30

      У тебя согласных на клавиатуре нет или ты ими не пользуешься в принципе?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Обер-КанцлерЪ 3 октября 2018, 19:36

      Ты маленькая фанатка моих комментариев???

      1
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