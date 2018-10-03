Маркизио не сыграет со «Славией» из-за болезни

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит встречу второго тура группового раунда Лиги Европы с пражской «Славией», сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Маркизио, к сожалению, заболел и не примет участия в матче», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне итальянец провел за «Зенит» пять игр, в которых отметился одним голом.

Матч «Зенит» – «Славия» состоится в четверг, 4 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.