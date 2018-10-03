Чалов – лучший игрок 9-го тура РПЛ. Он опередил Маркизио и Зуева

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом девятого тура российской Премьер-лиги.

Всего за Чалова отдали свои голоса 7 758 человек (37,89%). Второе место занял полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио (3 193 голосов, 15,59%), третье – хавбек «Ростова» Александр Зуев (2 378 голоса, 11,66%).

ЦСКА в девятом туре обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 1:0, а Чалов стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Ранее он уже становился лучшим игроком тура – это было по результатам 6-го и 7-го игровых дней.