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    Какой вы футболист?

    Чалов – лучший игрок 9-го тура РПЛ. Он опередил Маркизио и Зуева

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом девятого тура российской Премьер-лиги.

    Всего за Чалова отдали свои голоса 7 758 человек (37,89%). Второе место занял полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио (3 193 голосов, 15,59%), третье – хавбек «Ростова» Александр Зуев (2 378 голоса, 11,66%).

    ЦСКА в девятом туре обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 1:0, а Чалов стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Ранее он уже становился лучшим игроком тура – это было по результатам 6-го и 7-го игровых дней.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 16:08

      Маловато голосов для точного определения. Наверно, опрашивали того, кого хотели.

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