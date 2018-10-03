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    Какой вы футболист?

    Рауш: «Локомотиву» будет непросто в игре с «Шальке-04», но шансы есть всегда»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш, который ранее выступал в немецкой Бундеслиге, оценил шансы «Локомотива» против «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотиву» будет непросто в игре с «Шальке-04», но шансы есть всегда. Каждый может обыграть каждого.

    Думаю, больше информации вам может дать полузащитник «Локо» Джефферсон Фарфан. Он долго играл за «Шальке», многое знает про этот клуб. Эта информация может помочь железнодорожникам», – заявил Рауш.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляциюэтой встречи.

    Источник: Известия

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    03.10.2018 08:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:20

      А кому просто. Слабых соперников в ЛЧ нет. Как бы не силен Шальке ,бороться с ним можно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 10:10

      Футболисты ЦСКА о шансах не думали как и о том, что перед ними команда-космос, трижды подряд выигравшая ЛЧ. Играли как учили и как умеют, не робея перед грандами европейского футбола.

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      Рейтинг: +555

      avera > Рубик Докоян 3 октября 2018, 11:12

      Неоднозначно. Реал то выставил половинчатый состав. Но это , как говорится, его проблемы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > avera 3 октября 2018, 14:14

      Что значит половинчатый состав ? "Реал" может выставить хоть третий состав, ты смотри на имена, опыт и мастерство. Я уже ,блин, замучался твердить, что играет 11 человек, ещё трое выйдут на замену, а в составе 25 и в заявке на игру 18. Кому играть решает тренер. Каков уровень мастерства, опыта и игровой практики у игроков "Реала" и у пацанов ЦСКА ?

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 3 октября 2018, 10:01

      Опять тягомотину сыграем, или сыграем с размахом,по-гусарски?Уж лучше проиграть 3:5,чем 0:1.Так игра быстрее наладится.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 октября 2018, 09:03

      Непросто?ахахаха))да Шальке мертвый -с кем тогда было бы просто?

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 3 октября 2018, 09:03

      Шансы есть, нужно сыграть в свою игру

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Bozigit 3 октября 2018, 09:04

      Что значит шансы есть?да команды примерно равны-а Шальке сейчас вообще никакущий

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