Рауш: «Локомотиву» будет непросто в игре с «Шальке-04», но шансы есть всегда»

Защитник «Динамо» Константин Рауш, который ранее выступал в немецкой Бундеслиге, оценил шансы «Локомотива» против «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотиву» будет непросто в игре с «Шальке-04», но шансы есть всегда. Каждый может обыграть каждого.

Думаю, больше информации вам может дать полузащитник «Локо» Джефферсон Фарфан. Он долго играл за «Шальке», многое знает про этот клуб. Эта информация может помочь железнодорожникам», – заявил Рауш.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» состоится в среду, 3 октября, в 19:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую оналайн-трансляциюэтой встречи.