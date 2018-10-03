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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Барселону»

    В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне местный «Тоттенхэм» в среду, 3 октября, примет «Барселону».

    Британцы уступили в первом туре «Интеру», что должно подтолкнуть их к активным действиям в игре против каталонского клуба.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Барселона». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 21:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 22:31

      Уже "шпоры" принимают 0:2. В защите день открытых дверей сегодня у них.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:59

      По силам они сейчас примерно равны. Но Тоттенхэм перед матчем потерял ряд ведущих игроков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 октября 2018, 10:54

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 3 октября 2018, 10:16

      2-2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > лёха ёжик 3 октября 2018, 23:04

      хахаахааахахахаха

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 3 октября 2018, 10:11

      Ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > polozovs 3 октября 2018, 23:05

      ну ну !

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 октября 2018, 08:21

      И будет битва.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > RedWhiteFans2 3 октября 2018, 23:06

      скорее избиение устраивает барса тотенэму !

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