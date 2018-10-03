Лига чемпионов. «Тоттенхэм» примет «Барселону»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне местный «Тоттенхэм» в среду, 3 октября, примет «Барселону».

Британцы уступили в первом туре «Интеру», что должно подтолкнуть их к активным действиям в игре против каталонского клуба.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Барселона». Начало в 22:00 по московскому времени, не пропустите!

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