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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Давайте не будем толкать Глушакова в колодец. Нельзя игрока окончательно хоронить»

    Комментатор Геннадий Орлов поддержал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    Ранее хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

    В настоящее время оба футболиста тренируются и играют за молодежку «Спартака.

    «Глушаков ошибся во многом, но он сейчас самый критикуемый игрок московского «Спартака». Я бы всe равно за него заступился, потому что он всe-таки игрок. Ему надо вернуться в своe нормальное психологическое состояние.

    Давайте его не будем толкать в колодец и скажем: «Парень, ты игрок. Прояви себя – и ве». Опыт подсказывает мне, что нельзя игрока окончательно хоронить», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 14:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 3 октября 2018, 02:38

      согласен,никого хоронить не надо,просто накуй выкидывать из команды сразу,пусть в пердиве интриги плетут

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 21:03

      Гена, кончай напрягать. Зимой Карреру сплавят и все у Глушака будет ОК!

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 20:03

      Пока окончательно вопрос с ним не решен но сейчас он является бледной тенью того Глушакова что был в чемпионском сезоне.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 октября 2018, 19:02

      не надо интриги плести было

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2018, 18:31

      Он уже себя сам похоронил!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 октября 2018, 16:45

      похороны ...однозначно

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 октября 2018, 16:31

      Глушак - он, как Павел Воля. Гламурный. Но - подонок.
      Зачем в Спартаке лишний подонок? Пусть самогон глушит в банях с п... ми. Но не надо чтобы такая мразь имела какое то отношение к Спартаку. Смысл?
      Тем более, не надо таких подонков к спартаковской молодежке подпускать. Это Ещенко ... еще можно. Ибо, обычный, вульгарный такой дурак. А Глушака нельзя. Ибо - идейный подонок. У него не о Спартаке голова болит. Но о том - как жену на алименты развести. И это, типа, "капитан" Спартака. Вы ох...ли, совсем?

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 октября 2018, 16:11

      Нельзя Глушакова хоронить???
      Орлов! Что вы выдумываете.
      Глушаков сам себя уже похоронил в ночных гулянках по бабам, БАНЯМ и ресторанам.
      Глушаков получает то, что ЗАСЛУЖИЛ своим развратным и разгильдяйским поведением в быту и в Спартаке.
      Орлов выступает адвокатом дьявола!
      Глушаков дьявол во плоти.
      Всплыли факты нарушений закона со стороны местного председателя суда и Глушакова.
      Фиктивно и задним числом они, по криминальному сговору, составили документы на развод, чтобы отобрать детей у матери, жены Глушакова.
      Дело надо рассматривать в московском суде, а не в "глушаковском".
      Справедливого разбирательства там не будет.
      Миллеровский районный суд Ростовской области подставной и Глушаков всех там уже КУПИЛ!
      Вот вам ещё один пример, что из себя представляет загульный Глушаков.
      Пьянствует и гуляет с бабами по саунам и ресторанам, а виновной выставляет жену и тренера Карреру.

      Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
      В преддверии важных игр Спартака, он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям, безостановочно и регулярно после чемпионского года!
      Всё празднует, а спартаковские дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца и края этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова.
      Загулял "парень" молодой, а на команду Спартак и на тренера Карреру он плевать хотел.
      А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет.
      Как безобразно Глушаков играл в концовке прошлого сезона.
      Это по его ПРЯМОЙ загульной и банной ВИНЕ, Спартак лишился серебра, не взял Кубок России, потерял большие деньги около 18 млн. а евро, и не попал в групповой этап Лиги чемпионов этого сезона.
      А как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом.
      На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили второй гол и Спартак проиграл.
      Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить.
      Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
      Всё своё футбольное мастерство Глушаков ПРОПИЛ, прогулял с бабами в ресторанах и банях.
      Вскрылись все глушаковские развратные банные похождения, гулянки по ночным ресторанам и кабакам.
      Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
      Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
      Руководству Спартака надо от Глушакова РЕШИТЕЛЬНО избавляться - чем быстрее, тем лучше.
      Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > amazonaws 2 октября 2018, 21:05

      Ты сам-то, видать, по бабам не ходил, сидел тихонько и всякую керню на клавиатуре стучал.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 октября 2018, 16:03

      Продайте и бес с ним.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 октября 2018, 15:43

      Скажите, кто-нибудь, Орлову, что Зенит проиграл аутсайдеру Анжи, а то он, наверное, не в курсе, все за Спартак переживает. Может, узнав такую сенсационную новость, отвяжется от спартаковской темы и объяснит поражение лазурных.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Т34 2 октября 2018, 15:49

      Он уже Шатова и Кузяева после матча с Анжи в колодец определил. А тут за Глушакова больше переживает, чем за своих.

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