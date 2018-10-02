Орлов: «Давайте не будем толкать Глушакова в колодец. Нельзя игрока окончательно хоронить»

Комментатор Геннадий Орлов поддержал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Ранее хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

В настоящее время оба футболиста тренируются и играют за молодежку «Спартака.

«Глушаков ошибся во многом, но он сейчас самый критикуемый игрок московского «Спартака». Я бы всe равно за него заступился, потому что он всe-таки игрок. Ему надо вернуться в своe нормальное психологическое состояние.

Давайте его не будем толкать в колодец и скажем: «Парень, ты игрок. Прояви себя – и ве». Опыт подсказывает мне, что нельзя игрока окончательно хоронить», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».