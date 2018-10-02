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  • Орлов: «Давайте не будем толкать Глушакова в колодец. Нельзя игрока окончательно хоронить»

Орлов: «Давайте не будем толкать Глушакова в колодец. Нельзя игрока окончательно хоронить»

2 октября 2018, 14:37
19

Комментатор Геннадий Орлов поддержал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

Ранее хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

В настоящее время оба футболиста тренируются и играют за молодежку «Спартака.

«Глушаков ошибся во многом, но он сейчас самый критикуемый игрок московского «Спартака». Я бы всe равно за него заступился, потому что он всe-таки игрок. Ему надо вернуться в своe нормальное психологическое состояние.

Давайте его не будем толкать в колодец и скажем: «Парень, ты игрок. Прояви себя – и ве». Опыт подсказывает мне, что нельзя игрока окончательно хоронить», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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acer2003
1538482327
Глушаков никогда не был топовым игроком, обычный серяднячёк,которых в РПЛ множество,был распиарен на фоне чемпионства Спартака и нескольких хороших голов,которые стали решающими в игре.. Его язык, враг его, сам доп....ся(((
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Jack24
1538483180
Он сам к этому себя привел, зазвездился парень не по делу
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ufos73
1538483324
Да уж лучше Гену туда скинуть )))
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Т34
1538483856
Вот когда он вернется в нормальное психологическое состояние, его можно будет перевести из молодежной команды в Спартак-2, и к зимнему перерыву выставить на трансфер. Благодаря этой мутной "звезде" в Спартаке заварилась такая каша, что уже пошли разговоры о смене тренера. А сколько защитников, в основном из стана соперников, повылезало с причитаниями о том, как обидели этого страдальца. У Глушакова от всех этих выступлений на голове уже корона появилась. После всего этого убеждаешься, что было принято мудрое решение - убрать его из команды.
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polozovs
1538483919
я считаю также, хоть и не нравится мне последние 1,5 сезона Глушаков. да лайкнул, может и не подумавши, за это получил дисциплинарное наказание в виде молодежки. Если проявит себя, извинится и будет в форме, то можно и вернуть. Однако есть одно но, во всех тех играх молодежки, которые состоялись, ни Глушаков ни Ещенко не были на голову выше или мастеровитее, чем молодые игроки Спартака и их конкуренты. Т.е. Даже на том уровне, они пока не тянут, а это о многом говорит.
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Т34
1538484228
Скажите, кто-нибудь, Орлову, что Зенит проиграл аутсайдеру Анжи, а то он, наверное, не в курсе, все за Спартак переживает. Может, узнав такую сенсационную новость, отвяжется от спартаковской темы и объяснит поражение лазурных.
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amazonaws
1538485881
Нельзя Глушакова хоронить??? Орлов! Что вы выдумываете. Глушаков сам себя уже похоронил в ночных гулянках по бабам, БАНЯМ и ресторанам. Глушаков получает то, что ЗАСЛУЖИЛ своим развратным и разгильдяйским поведением в быту и в Спартаке. Орлов выступает адвокатом дьявола! Глушаков дьявол во плоти. Всплыли факты нарушений закона со стороны местного председателя суда и Глушакова. Фиктивно и задним числом они, по криминальному сговору, составили документы на развод, чтобы отобрать детей у матери, жены Глушакова. Дело надо рассматривать в московском суде, а не в "глушаковском". Справедливого разбирательства там не будет. Миллеровский районный суд Ростовской области подставной и Глушаков всех там уже КУПИЛ! Вот вам ещё один пример, что из себя представляет загульный Глушаков. Пьянствует и гуляет с бабами по саунам и ресторанам, а виновной выставляет жену и тренера Карреру. Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. В преддверии важных игр Спартака, он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям, безостановочно и регулярно после чемпионского года! Всё празднует, а спартаковские дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца и края этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова. Загулял "парень" молодой, а на команду Спартак и на тренера Карреру он плевать хотел. А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет. Как безобразно Глушаков играл в концовке прошлого сезона. Это по его ПРЯМОЙ загульной и банной ВИНЕ, Спартак лишился серебра, не взял Кубок России, потерял большие деньги около 18 млн. а евро, и не попал в групповой этап Лиги чемпионов этого сезона. А как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом. На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили второй гол и Спартак проиграл. Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всё своё футбольное мастерство Глушаков ПРОПИЛ, прогулял с бабами в ресторанах и банях. Вскрылись все глушаковские развратные банные похождения, гулянки по ночным ресторанам и кабакам. Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ! Руководству Спартака надо от Глушакова РЕШИТЕЛЬНО избавляться - чем быстрее, тем лучше. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
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Боцман59rus
1538487952
похороны ...однозначно
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Serjoga
1538494283
Он уже себя сам похоронил!
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zigbert
1538499792
Пока окончательно вопрос с ним не решен но сейчас он является бледной тенью того Глушакова что был в чемпионском сезоне.
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