Де Брюйне вылечил травму колена за 6 недель. Восстановление оценивали в три месяца

Твиттер «Манчестер Сити» объявил о возвращении полузащитника Кевина Де Брюйне к тренировкам. На фотографиях бельгиец выполняет беговые упражнения с игроками основного состава «горожан».

Информация о травме Де Брюйне появилась 17 августа. Сообщалось, что реабилитация после повреждения боковой коллатеральной связки правого колена займет около трех месяцев.

Завтра команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Информация об участии 27-летнего хавбека сборной Бельгии отсутствует.

7-го октября «Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 8-го игрового дня английской Премьер-лиги.