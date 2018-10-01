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    Де Брюйне вылечил травму колена за 6 недель. Восстановление оценивали в три месяца

    Твиттер «Манчестер Сити» объявил о возвращении полузащитника Кевина Де Брюйне к тренировкам. На фотографиях бельгиец выполняет беговые упражнения с игроками основного состава «горожан».

    Информация о травме Де Брюйне появилась 17 августа. Сообщалось, что реабилитация после повреждения боковой коллатеральной связки правого колена займет около трех месяцев.

    Завтра команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Информация об участии 27-летнего хавбека сборной Бельгии отсутствует.

    7-го октября «Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 8-го игрового дня английской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.10.2018 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:12

      Доктора постарались.

      1
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 1 октября 2018, 22:18

      Монстр)після матчів збірних повернення

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 1 октября 2018, 21:50

      Спешить тоже нужно медленно...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 октября 2018, 21:34

      Врачи наколдовали

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      Рейтинг: +715

      Mario84 1 октября 2018, 20:13

      Вот это профи!

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